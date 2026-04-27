كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المتخصصة في مراقبة الاستيطان، النقاب عن أن "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لجيش الاحتلال، سيناقش الأربعاء القادم مخططًا استيطانيًا لبناء (643) وحدة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها، إنه "من المتوقع أن تحصل 126 وحدة منها على الموافقة النهائية في مستوطنة "صانور" الواقعة في محافظة جنين شمال الضفة (الخطة رقم 108/2)".

وأشارت إلى أن مستوطنة "صانور" أُخليت بموجب خطة فك الارتباط "الإسرائيلية" لعام 2005.

وأضافت أن وتيرة مناقشات التخطيط والموافقات المتسارعة في هذه الحالة استثنائية نسبيًا، وتعكس تصميم الحكومة "الإسرائيلية" على تجديد النشاط الاستيطاني في شمال الضفة، بما في ذلك المناطق التي لم يكن فيها وجود للمستوطنين لأكثر من عقدين.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوحدات الاستيطانية التي وافق عليها المجلس في عام 2026، بما في ذلك المداولات القادمة، بلغ (3732) وحدة استيطانية.

