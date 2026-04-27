عميد متقاعد في الجيش اللبناني/ منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى قوات الطوارئ الدولية ورئيس المحكمة العسكرية السابق

لم يعد مشهد الطوافات العسكرية التي تُخلي القتلى والجرحى من ساحة المعركة في الشمال "الإسرائيلي" مجرد تفصيل لوجستي روتيني، بل تحوَّل إلى هدف عسكري مباشر. ومع تداول مشاهد استهداف طوافة "إسرائيلية" أثناء قيامها بعملية إخلاء، يبرز سؤال جوهري: هل أصبحت منظومة الإخلاء الطبي نفسها جزءًا من بنك الأهداف؟ وما تداعيات ذلك على قدرة الجيش "الإسرائيلي" على إدارة المعركة؟

أولًا: الإخلاء الطبي في العقيدة العسكرية "الإسرائيلية"

تعتمد العقيدة القتالية "الإسرائيلية" على مبدأ (الساعة الذهبية)، أي نقل الجريح خلال أقل من ساعة إلى مركز طبي متقدم، وهو عنصر حاسم في رفع نسب النجاة.

تُنفذ هذه المهمة عبر:

طوافات عسكرية (غالبًا من طراز CH-53 أو UH-60)

وحدات الإخلاء الجوي الطبي (MEDEVAC)

نقاط إسعاف متقدمة قرب خطوط الاشتباك.

في حرب لبنان الثانية عام 2006، واستنادًا إلى الإحصاءات "الإسرائيلية":

سُجل نحو 725 جريحًا و117 قتيلًا.

تم نقل نحو 46% من الجرحى عبر الإخلاء الجوي.

بمتوسط 4 إلى 5 مصابين في كل طلعة.

هذا يوضح أن الإخلاء الجوي ليس خيارًا ثانويًا، بل ركيزة مركزية في إدارة الخسائر وتقليل الوفيات.

ثانيًا: هشاشة الإخلاء تحت النار

رغم تطوره، يواجه الإخلاء الجوي معضلة أساسية:

الطوافات أهداف بطيئة، كبيرة، ومكشوفة نسبيًا.

في الحروب السابقة، تعرضت الطوافات إلى:

نيران أرضية.

صواريخ مضادة للطائرات.

ما أدى إلى:

تأخير عمليات الإخلاء.

ارتفاع المخاطر على الطواقم الطبية والجوية.

لكن التهديد اليوم لم يعد تقليديًا، بل دخل مرحلة أكثر تعقيدًا.

ثالثًا: الطائرات المسيَّرة… كسر (قدسية) الإخلاء

استهداف طوافة إخلاء بواسطة طائرة مسيَّرة يشير إلى تحول نوعي في ساحة القتال:

1- سقوط الحصانة العملياتية

عمليًا، لم تعد هناك منطقة (آمنة) أو هدف (محصَّن معنويًا)، إذ باتت وسائل الإخلاء نفسها عرضة للاستهداف المباشر.

2- دقة إصابة مرتفعة

المسيَّرات الحديثة:

قادرة على إصابة أهداف صغيرة ومتحركة.

تعمل على ارتفاعات منخفضة يصعب رصدها.

3- كلفة منخفضة مقابل تأثير كبير

بالمقارنة مع الصواريخ التقليدية، توفر المسيَّرات:

كلفة تشغيل منخفضة.

قدرة استنزاف عالية.

4- تغطية استطلاعية مستمرة

وجود مسيَّرات استطلاع دائمة يعني:

الكشف السريع لأي عملية إخلاء.

تقليص زمن الاستجابة إلى دقائق.

رابعًا: التداعيات الميدانية المباشرة

1- إبطاء عمليات الإخلاء

عندما تصبح الطوافات مهددة:

يتم تأجيل الإخلاء.

أو تنفيذه ضمن ظروف أكثر تعقيدًا.

وهذا يضرب مبدأ (الساعة الذهبية).

2- ارتفاع الخسائر غير المباشرة

أي تأخير في الإخلاء يؤدي إلى:

زيادة الوفيات بين الجرحى.

تفاقم الإصابات القابلة للإنقاذ.

3- العودة إلى الإخلاء البري

البديل الأرضي يواجه تحديات كبيرة:

بطء الحركة.

التعرض للعبوات والصواريخ المضادة للدروع.

4- تعقيد العمليات

كل عملية إخلاء جوي قد تتطلب:

مرافقة قتالية.

تشويشًا إلكترونيًا.

تأمينًا ناريًا واسعًا.

ما يزيد الكلفة والضغط العملياتي.

خامسًا: مؤشرات من الواقع الميداني

تشير المعطيات الحالية إلى:

سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش "الإسرائيلي" على الجبهة الشمالية.

استمرار الاعتماد على الإخلاء الجوي لنقل المصابين.

تصاعد دور الطائرات المسيَّرة كسلاح رئيسي في المعركة.

كما أن البيئة الجوية باتت متنازعًا عليها حتى على الارتفاعات المنخفضة، وهو ما لم يكن سائدًا في الحروب السابقة بنفس الحدة.

سادسًا: سيناريوهات مستقبل خطوط الإخلاء

السيناريو الأول: تحصين الإخلاء الجوي

تطوير وسائل الحماية والتشويش.

مرافقة الطوافات بقوة نارية.

النتيجة: استمرار الإخلاء الجوي بكلفة أعلى وتعقيد أكبر.

السيناريو الثاني: تقليص الاعتماد على الطوافات

تعزيز الإخلاء البري.

استخدام مركبات طبية مدرعة.

النتيجة: انخفاض سرعة الإخلاء وارتفاع المخاطر الميدانية.

السيناريو الثالث: الإخلاء تحت النار

تنفيذ الإخلاء رغم التهديد.

القبول بخسائر إضافية في الطواقم.

النتيجة: ضغط نفسي كبير على الجنود والقيادة.

سابعًا: البعد النفسي والاستراتيجي

استهداف الإخلاء الطبي يتجاوز البعد التكتيكي ليصل إلى العمق الاستراتيجي:

تقويض ثقة الجندي بوجود شبكة إنقاذ فعالة.

رفع كلفة كل إصابة على المؤسسة العسكرية.

التأثير على معنويات الجبهة الداخلية.

في الحروب الحديثة، لا يقتصر الهدف على تدمير القوة القتالية، بل يمتد إلى شلِّ منظومات الدعم التي تضمن استمرارية القتال.

خلاصة

إن استهداف طوافات الإخلاء في الجبهة الشمالية يمثل تحولًا عميقًا في طبيعة الصراع، فالمعركة لم تعد تقتصر على خطوط الاشتباك، بل امتدت إلى ما خلفها: خطوط الإنقاذ نفسها.

ومع دخول الطائرات المسيَّرة الدقيقة إلى المعادلة، تجد "إسرائيل" نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ:

إما المخاطرة بوسائل الإخلاء الحيوية، أو قبول ارتفاع الخسائر البشرية.

وفي الحالتين، تتغير قواعد الحرب، ليس فقط في كيفية القتال، بل في كيفية النجاة منه.

