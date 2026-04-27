شيع حزب الله وأهالي بلدة بريتال وقرى الجوار الشهيدين القائدين وسام محمد مظلوم "عباس سلوم"، وحسين عباس مظلوم "سراج" اللذين ارتقيا شهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه.

وأقيمت لهما مراسم تكريمية في حسينية بلدة بريتال بحضور فعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية ولفيف من العلماء وحشد كبير من الأهالي، ثم قدم ثلة من رفاقهم المجاهدين قسم الولاء والبيعة، وأقيمت الصلاة على الجثمانين الطاهرين بإمامة الشيخ قاسم مظلوم.

موكب تشييع الجثمانين الطاهرين انطلق من أمام حسينية البلدة ''على وقع الشعارات المؤيدة للمقاومة الإسلامية ولنهج الشهداء"، يتقدمه الفرقة الموسيقية من كشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الرايات وحملة الأكاليل، وصولًا إلى جنة شهداء بريتال حيث وُورِيَا الثرى.

