قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار إن أهل المقاومة وعوائل شهدائها على امتداد لبنان هم رمز الوطنية، ولا يحتاجون إلى شهادة انتماء، فدم أبنائهم سيغسل عار سلطة تجلب لوطنها الذل والهوان.

وأضاف في تصريح: "كفاها عارًا أن نتنياهو جعلها شريكة في كل اعتداء يمارسه على بلدنا، وفي دم كل طفل يسفكه هذه الأيام في الجنوب".

وتابع أن سوق التهم ضدّ طائفة بأكملها واستعدائها لن يمكن سلطة بائسة من بيع البلد للصهاينة، فأهل الجنوب والبقاع والضاحية يدفعون ضريبة الدم دفاعًا عن لبنان، ليبقى لنا وطن، ومحاولة المس بهم هو مس بتضحيات كل مقاوم حرّ وشريف، وبكل إنسان وطني.

وشدد على أن المقاومة ستبقى عنوان كرامة الوطن، أما المستسلمون والخونة فلن يمنحهم انبطاحهم أمام الغزاة ذرة شرف من الوطنية.

