كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

ميرتس ينتقد واشنطن و
عربي ودولي

ميرتس ينتقد واشنطن و"تل أبيب": حرب بلا استراتيجية على إيران

2026-04-28 08:34
ميرتس ينتقد واشنطن و"تل أبيب": حرب بلا استراتيجية على إيران ونحذّر من تكرار سيناريوهات مُكلفة
أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن خيبة أمله من أداء الولايات المتحدة و"إسرائيل" في الحرب المستمرة ضد إيران، معتبراً أن الأهداف التي طُرحت في بداية المواجهة لم تتحقق، ومؤكداً في المقابل سعي أوروبا إلى لعب دور دبلوماسي فاعل لإيجاد مخرج للأزمة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "DPA"، قال ميرتس إن برلين تنسّق خطواتها مع واشنطن، لكنها تمتلك في الوقت نفسه رؤية أوروبية خاصة للتوصل إلى تسوية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود السياسية لإنهاء النزاع.

وانتقد ميرتس بشدة طريقة إدارة الحرب، معتبراً أن الولايات المتحدة خاضت المواجهة "من دون استراتيجية واضحة"، محذّراً من تكرار تجارب سابقة مكلفة، كما حصل في أفغانستان والعراق، حيث طال أمد الصراعات من دون تحقيق نتائج حاسمة.

وأشار إلى أن التقديرات الغربية لقوة إيران لم تكن دقيقة، لافتاً إلى أن طهران أظهرت قدرة أكبر مما كان متوقعاً، في وقت تفتقر فيه واشنطن إلى مقاربة تفاوضية مقنعة.

كما تطرق إلى مسار المفاوضات غير المباشرة، معتبراً أن الجانب الإيراني يتعامل معها بمهارة، ما يؤدي إلى تعثّرها وعدم تحقيق نتائج ملموسة.

اقتصادياً، حذّر ميرتس من تداعيات الحرب على ألمانيا، مؤكداً أنها تسببت بأعباء مالية كبيرة وأثّرت بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها للنمو في السنوات المقبلة.

وفي الشق العسكري، جدّد رفض بلاده إرسال قوات برية، مشيراً إلى أن هذه الحرب "ليست حرب الناتو"، لكنه أبدى استعداد ألمانيا للمساهمة لاحقاً في تأمين الملاحة البحرية، لا سيما عبر المشاركة في إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقف الأعمال القتالية.

ميرتس ينتقد واشنطن و
ميرتس ينتقد واشنطن و"تل أبيب": حرب بلا استراتيجية على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
ميرتس ينتقد واشنطن و
ميرتس ينتقد واشنطن و"تل أبيب": حرب بلا استراتيجية على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
