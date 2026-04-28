تشهد البحرين تصعيدًا أمنيًا لافتًا على خلفية الحرب على إيران، في ظل حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من المواطنين، بينهم أطفال، بعد استدعائهم للتحقيق، وفق ما تفيد به معطيات ميدانية وشهادات متقاطعة.

وشملت الاعتقالات كلاً من حسن البحار، أحمد محمد، يوسف المغني، حسن المغني، هلال علي، علي آل عبود، السيد حيدر كاظم، عبدالعزيز الحلواجي، وجعفر صادق، حيث تم احتجازهم فور حضورهم للاستدعاء.

كما امتدت الحملة لتشمل اقتحام المنازل، إذ تم اعتقال المواطن رضا علي الشيخ بعد مداهمة منزله في جزيرة سترة.

ولم تسلم حتى فئة الأطفال من هذه الحملة، حيث تم اعتقال الشقيقين سجاد وصالح العجمي بعد استدعائهما، في تصعيد يكشف مدى التمادي في الإجراءات القمعية.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سياق أوسع من الاستهداف المباشر للمكون الشيعي، في سياسة ممنهجة تقوم على التضييق والإقصاء، وسط تجاهل تام لأي اعتبارات، ما يعكس إصرار السلطات على فرض واقع أمني بالقوة بدلاً من معالجة جذور الأزمة.

أحكام إعدام

وفي هذا السياق، قال مدير المكتب السياسي لـ"ائتلاف 14 فبراير" في البحرين، إبراهيم العرادي، في حديثه إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن السلطات اعتقلت نحو 312 مواطناً ومواطنة (حتى 18 نيسان)، منذ بدء الحرب على إيران، مشيراً إلى أن هؤلاء قد يواجهون محاكمات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ولفت إلى أن النيابة العامة طالبت، في إحدى الجلسات، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مجموعة من المعتقلين الذين اتّهمتهم بـ"التخابر مع العدو"، وذلك على خلفية تصويرهم مواقع تتبع للأسطول الأميركي الخامس في منطقة الجفير استهدفتها صواريخ إيرانية، وهو ما اعتبرته السلطات "جريمة" و"خيانة عظمى".

