الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العدوان الصهيوني على غزة: غارات وقصف مدفعي على القطاع 

عربي ودولي

بسبب الحرب على إيران.. اعتقالات واسعة في البحرين ومحاكمات تصل إلى الإعدام
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

2026-04-28 10:28
السلطات في البحرين تصعّد حملتها القمعية باعتقال مواطنين بينهم أطفال بعد استدعائهم للتحقيق
155

تشهد البحرين تصعيدًا أمنيًا لافتًا على خلفية الحرب على إيران، في ظل حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من المواطنين، بينهم أطفال، بعد استدعائهم للتحقيق، وفق ما تفيد به معطيات ميدانية وشهادات متقاطعة.

وشملت الاعتقالات كلاً من حسن البحار، أحمد محمد، يوسف المغني، حسن المغني، هلال علي، علي آل عبود، السيد حيدر كاظم، عبدالعزيز الحلواجي، وجعفر صادق، حيث تم احتجازهم فور حضورهم للاستدعاء.

كما امتدت الحملة لتشمل اقتحام المنازل، إذ تم اعتقال المواطن رضا علي الشيخ بعد مداهمة منزله في جزيرة سترة.

ولم تسلم حتى فئة الأطفال من هذه الحملة، حيث تم اعتقال الشقيقين سجاد وصالح العجمي بعد استدعائهما، في تصعيد يكشف مدى التمادي في الإجراءات القمعية.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سياق أوسع من الاستهداف المباشر للمكون الشيعي، في سياسة ممنهجة تقوم على التضييق والإقصاء، وسط تجاهل تام لأي اعتبارات، ما يعكس إصرار السلطات على فرض واقع أمني بالقوة بدلاً من معالجة جذور الأزمة.

أحكام إعدام

وفي هذا السياق، قال مدير المكتب السياسي لـ"ائتلاف 14 فبراير" في البحرين، إبراهيم العرادي، في حديثه إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن السلطات اعتقلت نحو 312 مواطناً ومواطنة (حتى 18 نيسان)، منذ بدء الحرب على إيران، مشيراً إلى أن هؤلاء قد يواجهون محاكمات تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

ولفت إلى أن النيابة العامة طالبت، في إحدى الجلسات، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مجموعة من المعتقلين الذين اتّهمتهم بـ"التخابر مع العدو"، وذلك على خلفية تصويرهم مواقع تتبع للأسطول الأميركي الخامس في منطقة الجفير استهدفتها صواريخ إيرانية، وهو ما اعتبرته السلطات "جريمة" و"خيانة عظمى".

الكلمات المفتاحية
البحرين الإرهاب جمعية الوفاق البحرينية المسلمون الشيعة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة