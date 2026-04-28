واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ201 على التوالي، عبر سلسلة من الاعتداءات استهدفت المدنيين الفلسطينيين في مناطق عدة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، جراء الاعتداءات والخروقات التي تواصلت على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفجر اليوم الثلاثاء 28 نيسان/أبريل 2026، أصيبت الفلسطينية منى الطيبين (49 عامًا) برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة الـ17 الواقعة في شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين اثنين آخرين جراء قصف من مُسيّرة "إسرائيلية" غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" شرق مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

ونفذت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 817 شهيدًا، إضافة إلى 2296 مصابًا بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 762 شهيدًا من تحت أنقاض المباني المدمرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 72597 شهيدًا، و172399 مصابًا.

الكلمات المفتاحية