نقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن: "كل شيء متوقف، ولا بحث في أي أمر بانتظار وقف إطلاق النار الذي عملنا المستحيل للوصول اليه"، مستبعدًا عقد أي لقاء رئاسي قريبًا.

وعن ما تضمنه بيان رئيس الجمهورية، يوم أمس، عن ضرورة وقف إطلاق النار قبل المفاوضات وأن الدولة اللبنانية غير معنية بأي كلام آخر، أحال بري سائليه إلى رئيس الجمهورية قائلًا: "إسألوه"! وأضاف: "أين هو وقف إطلاق النار اليوم".

وعما إذا كان الاتفاق مع الموفد السعودي في تعديل حكومي أو تعديل في أداء الحكومة، كرر الرئيس بري: "الأولوية لوقف إطلاق النار، والحكومة جامدة كجمود لبنان". ونقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس أن الآمال ما تزال معلّقة على "شيء ما جدي" في المفاوضات الأميركية - الإيرانية في إسلام آباد.

كما حذر من أي محاولة للعبث بسعر صرف الليرة البنانية؛ لما لذلك من انعكاسات كارثية على البلد.

