الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
لبنان

🎧 إستمع للمقال
الرئيس بري لــ"عون": أين وقف إطلاق النار؟

2026-04-28 10:54
141

نقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن: "كل شيء متوقف، ولا بحث في أي أمر بانتظار وقف إطلاق النار الذي عملنا المستحيل للوصول اليه"، مستبعدًا عقد أي لقاء رئاسي قريبًا.

 وعن ما تضمنه بيان رئيس الجمهورية، يوم أمس، عن ضرورة وقف إطلاق النار قبل المفاوضات وأن الدولة اللبنانية غير معنية بأي كلام آخر، أحال بري سائليه إلى رئيس الجمهورية قائلًا: "إسألوه"! وأضاف: "أين هو وقف إطلاق النار اليوم".

وعما إذا كان الاتفاق مع الموفد السعودي في تعديل حكومي أو تعديل في أداء الحكومة، كرر الرئيس بري: "الأولوية لوقف إطلاق النار، والحكومة جامدة كجمود لبنان". ونقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس أن الآمال ما تزال معلّقة على "شيء ما جدي" في المفاوضات الأميركية - الإيرانية في إسلام آباد.

 كما حذر من أي محاولة للعبث بسعر صرف الليرة البنانية؛ لما لذلك من انعكاسات كارثية على البلد.

الكلمات المفتاحية
نبيه بري جوزاف عون وقف إطلاق النار
إقرأ المزيد
المزيد
محررو الصحافة من أمام "الإسكوا": الانتصار لدم شهداء المهنة سلاحنا الأمضى
لبنان منذ ساعة
طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة جبلًا وداخلًا
لبنان منذ ساعة
الرئيس بري لـ"عون": أين وقف إطلاق النار؟
لبنان منذ ساعتين
اجتماع إعلامي قانوني صحي بحث في سبل ردع العدو عن استهداف الصحافيين
لبنان منذ 16 ساعة
الرئيس بري لـ"عون": أين وقف إطلاق النار؟
لبنان منذ ساعتين
عون حاول جبرها... فكسرها: وقف إطلاق النار يخص أهداف الدولة!؟
عون حاول جبرها... فكسرها: وقف إطلاق النار يخص أهداف الدولة!؟
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
لماذا يصمت عون وسلام والحكومة عن بيان واشنطن؟
لماذا يصمت عون وسلام والحكومة عن بيان واشنطن؟
مقالات مختارة منذ يوم
الرئيس بري يبحث آخر التطورات مع وزير الخارجية السعودي
الرئيس بري يبحث آخر التطورات مع وزير الخارجية السعودي
لبنان منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة