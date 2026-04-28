شهد ريف درعا الغربي جنوبي سورية، الليلة الماضية، توغلاً "إسرائيلياً" معادياً بأكثر من 20 آلية، ترافقها طائرات مسيّرة انطلقت من ثكنة عسكرية داخل الأراضي السورية يحتلها العدو "الإسرائيلي" منذ أواخر 2024.

وحصل التوغل "الإسرائيلي" الكثيف داخل شوارع قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، دون أن تتضح معالم الهدف العسكري "الإسرائيلي" من هذا التوغّل بهذا العدد الكبير من الجنود والآليات.

