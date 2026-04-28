כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

2026-04-28 11:57
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم اعتبارًا من بعد الظهر في المناطق الداخلية خصوصا شمال شرقي البلاد وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الحال العامة
طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى أمطار محلية خصوصًا في المناطق الداخلية مصحوبة ببرق ورعد.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان
- الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار في المناطق الداخلية خصوصا شمال شرقي البلاد حيث تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط لحبات البرد.
- الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية خصوصًا شمال شرقي البلاد وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
- الخميس: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل وفوق الجبال، مع ضباب محلي على المرتفعات.
- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب كثيف اعتبارًا من ارتفاعات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة مع بقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية واحتمال لبعض الأمطار المحلية بسبب بعض التقلبات.


- الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
- الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 % .
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

