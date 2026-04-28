نفّذت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أمام مقر "الإسكوا" في بيروت وقفة احتجاجية وتضامنية لرفع الصوت ضد استهداف الجسم الإعلامي ووفاءً لدماء من بذلوا أرواحهم في سبيل الحقيقة.

الوقفة حملت شعار: "الموقف والانتصار لدم شهداء المهنة هو سلاحنا الأمضى".

وأكد المشاركون في الوقفة وفاءهم للزميلة الشهيدة آمال خليل وكلّ شهداء الصحافة، وشدّدوا على أن صوت الصحافة لن يسكت.

وجدّد المشاركون رفضهم للإجرام "الإسرائيلي" الذي يغتال الإعلاميين عمدًا، وقالوا "لا لقتل الصحافيين والمصوّرين.. لا للإفلات من العقاب.. لا للصمت الدولي والعربي عن المجازر التي تُرتكب بحقنا".

