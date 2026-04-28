الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الرئيس العراقي يكلّف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

إيران

منصة
🎧 إستمع للمقال
إيران

منصة "فدائي من أجل إيران": أكثر من 31 مليون سجلوا أسماءهم

2026-04-28 12:10
93

أعلن القائمون على منصة "فدائي من أجل إيران" الإلكترونية أن أكثر من 31 مليون مواطن إيراني سجّلوا أسماءهم، حتى الآن، للمشاركة في الدفاع عن الوطن وإعلان الجاهزية للتصدي لأي تهديدات تمسّ سلامة أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران.

بحسب البيانات الصادرة عن المنصة، فقد بلغ عدد المسجلين حتى لحظة إعداد هذا الخبر 31 مليونًا و22 ألفًا و136 شخصًا، مع استمرار تزايد الأعداد بشكل متسارع منذ انطلاق الحملة. وأكدت المنصة أن الإقبال الواسع يعكس مستوى الجهوزية الشعبية العالية للدفاع عن إيران الإسلامية في مختلف الظروف.

تأتي هذه المبادرة الشعبية، وفقًا للمنظمين، في إطار التعبير عن الاستعداد الوطني للدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات التي تُأتي على لسان المسؤولين في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، حيث يعلن المشاركون فيها وقوفهم إلى جانب الدولة في حماية السيادة والاستقلال الوطني.

وتندرج حملة "فدائي من أجل إيران" ضمن مبادرات تعبئة الطاقات الشعبية، والتي تُقدَّم رسميًا إطارًا لإظهار الاستعداد العام للدفاع عن السيادة الوطنية وحماية سلامة الأراضي الإيرانية في مواجهة أي اعتداء محتمل.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة