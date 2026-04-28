أعلن القائمون على منصة "فدائي من أجل إيران" الإلكترونية أن أكثر من 31 مليون مواطن إيراني سجّلوا أسماءهم، حتى الآن، للمشاركة في الدفاع عن الوطن وإعلان الجاهزية للتصدي لأي تهديدات تمسّ سلامة أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران.

بحسب البيانات الصادرة عن المنصة، فقد بلغ عدد المسجلين حتى لحظة إعداد هذا الخبر 31 مليونًا و22 ألفًا و136 شخصًا، مع استمرار تزايد الأعداد بشكل متسارع منذ انطلاق الحملة. وأكدت المنصة أن الإقبال الواسع يعكس مستوى الجهوزية الشعبية العالية للدفاع عن إيران الإسلامية في مختلف الظروف.

تأتي هذه المبادرة الشعبية، وفقًا للمنظمين، في إطار التعبير عن الاستعداد الوطني للدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات التي تُأتي على لسان المسؤولين في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، حيث يعلن المشاركون فيها وقوفهم إلى جانب الدولة في حماية السيادة والاستقلال الوطني.

وتندرج حملة "فدائي من أجل إيران" ضمن مبادرات تعبئة الطاقات الشعبية، والتي تُقدَّم رسميًا إطارًا لإظهار الاستعداد العام للدفاع عن السيادة الوطنية وحماية سلامة الأراضي الإيرانية في مواجهة أي اعتداء محتمل.

