كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد
عربي ودولي

بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد

2026-04-28 13:44
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يشهد تحولًا جذريا في موازين القوى إذ تتصدر الدول المتمسكة بسيادتها الوطنية المشهد الدولي، بينما يفقد الغرب موقع القيادي لصالح دول "الجنوب العالمي"، مشيرًا إلى أن "جميع مقومات النمو العالمي – من الاقتصاد والمالية إلى التكنولوجيا والديموغرافيا – تتغير بشكل لا رجعة فيه".

جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها بوتين إلى المشاركين في منتدى "الحوار المفتوح"، اليوم الثلاثاء 28 نيسان/أبريل 2026، إذ أشار إلى تشكل "هندسة عالمية أكثر تعقيدًا وتعددية"، لافتًا إلى أن الدول التي تدرك قيمة السيادة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، هي من تلعب الدور المتنامي في هذه المرحلة الانتقالية.

ورأى الرئيس الروسي أن النموذج العالمي للتنمية لن يكون مستدامًا أو عادلًا إلا إذا استند إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، ومراعاة مصالح جميع الدول دون استثناء. مشيرًا إلى أن "منتدى الحوار المفتوح يُعد مساهمًا في صياغة هذا النموذج".

وقال: "إن المنتدى يشكل مساحة للتواصل المهني دون فرض وجهات نظر"، مشيرًا إلى أن "هذه المنصة تبدأ فيها الأفكار المثيرة للاهتمام والواعدة رحلتها نحو التحقيق".

وأكد بوتين على أهمية تركيز منصة التنمية العالمية على ضمان أن يكون لكل شخص، في أي مكان على وجه الأرض، الحق في مستقبل ناجح، يمكنه فيه اختيار مساره الخاص وتنفيذه خطوة بخطوة.

وشدد على أن النهج الأحادي لم يعد قابلًا للاستمرار، مشيرًا إلى أن القواعد والأعراف الدولية التقليدية تفقد فعاليتها تدريجيًا، وذلك بسبب سياسات الدول الغربية نفسها.

ورأى الرئيس بوتين أن هذا التآكل في النفوذ الغربي يفسح المجال أمام صعود مراكز نمو جديدة، مؤكدًا أن دول "الجنوب العالمي" أصبحت الفاعل الرئيسي في رسم ملامح النظام الدولي المقبل.

وختم بوتين مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تتطور بمفردها، على حساب الدول الأخرى أو على حساب مصالحها. في عالم اليوم، الدول التي تدرك أهمية السيادة الوطنية تقوم بدور متزايد الأهمية".
 

إقرأ المزيد
المزيد
ماذا بعد تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟
ماذا بعد تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟
عربي ودولي منذ ساعتين
بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد
بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الرئيس العراقي يكلّف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس العراقي يكلّف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
توغل
توغل "إسرائيلي" كبير في ريف درعا الغربي في سورية
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد
بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد
عربي ودولي منذ 3 ساعات
عراقجي في سانت بطرسبورغ: تعزيز التنسيق مع موسكو وبحث تطورات الحرب والمفاوضات
عراقجي في سانت بطرسبورغ: تعزيز التنسيق مع موسكو وبحث تطورات الحرب والمفاوضات
عربي ودولي منذ يوم
عراقجي يبدأ مساء اليوم جولة إقليمية تشمل باكستان وسلطنة عُمان وروسيا
عراقجي يبدأ مساء اليوم جولة إقليمية تشمل باكستان وسلطنة عُمان وروسيا
إيران منذ 3 أيام
زاخاروفا تنتقد ازدواجية معايير تل أبيب تجاه حظر الانتشار النووي
زاخاروفا تنتقد ازدواجية معايير تل أبيب تجاه حظر الانتشار النووي
عربي ودولي منذ 3 أيام
