يواصل العدو الصهيوني خرق وقف إطلاق النار بالقصف والغارات التي تطال عددًا كبيرًا من البلدات الجنوبية.

العدو وسّع نطاق اعتداءاته حيث أصدر تهديدا بإخلاء بلدات جنوبية، في إمعان سافر بانتهاك الهدنة المؤقتة.

كما استهدف الطيران الحربي للعدو الصهيوني بلدات تبنين، جبال البطم، برعشيت وشقرا.

كذلك استهدف بعدة قذائف مدفعية بلدة كونين كما استهدف المنطقة الواقعة بيت بلدتي برعشيت وشقرا بالقذائف الفوسفورية.

وأغارت مسيّرة صهيونية على بلدة مجدل زون، فيما أغارت مسيّرة أخرى على المنطقة الواقعة بين برج الشمالي والحوش قرب مدينة صور. واستهدف الطيران المسيّر المعادي دراجة نارية في بلدة المنصوري.

بالموازاة، وجّه جيش العدو تهديدًا بالإخلاء لـ 16 بلدة جنوب لبنان، والبلدات المهددة هي: الغندورية، برج قلاويه، قلاويه، الصوانة، الجميجمة، صفد البطيخ، برعشيت، شقرا، عيتا الجبل، تبنين، السلطانية، بير السلاسل، كفردونين، خربة سلم، سلعا ودير كيفا.

