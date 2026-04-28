כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

خروقات العدو متواصلة والغارات مستمرة على البلدات الجنوبية
خروقات العدو متواصلة والغارات مستمرة على البلدات الجنوبية

2026-04-28 14:15
يواصل العدو الصهيوني خرق وقف إطلاق النار بالقصف والغارات التي تطال عددًا كبيرًا من البلدات الجنوبية.

العدو وسّع نطاق اعتداءاته حيث أصدر تهديدا بإخلاء بلدات جنوبية، في إمعان سافر بانتهاك الهدنة المؤقتة.

كما استهدف الطيران الحربي للعدو الصهيوني بلدات تبنين، جبال البطم، برعشيت وشقرا.

كذلك استهدف بعدة قذائف مدفعية بلدة كونين كما استهدف المنطقة الواقعة بيت بلدتي برعشيت وشقرا بالقذائف الفوسفورية.

وأغارت مسيّرة صهيونية على بلدة مجدل زون، فيما أغارت مسيّرة أخرى على المنطقة الواقعة بين برج الشمالي والحوش قرب مدينة صور. واستهدف الطيران المسيّر المعادي دراجة نارية في بلدة المنصوري.

بالموازاة، وجّه جيش العدو تهديدًا بالإخلاء لـ 16 بلدة جنوب لبنان، والبلدات المهددة هي: الغندورية، برج قلاويه، قلاويه، الصوانة، الجميجمة، صفد البطيخ، برعشيت، شقرا، عيتا الجبل، تبنين، السلطانية، بير السلاسل، كفردونين، خربة سلم، سلعا ودير كيفا.

