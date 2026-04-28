كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله وأمل يدعوان لتأجيل الثانوية وإلغاء “البروفيه” في ظل العدوان
حزب الله وأمل يدعوان لتأجيل الثانوية وإلغاء “البروفيه” في ظل العدوان

2026-04-28 14:32
في إطار التنسيق التربوي المشترك لمواكبة التحديات والاستحقاقات، عقد المكتب التربوي في حركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله لقاءً تنسيقيًا، صدر عنه بيان تناول الأوضاع التربوية في ظل استمرار العدوان والتداعيات التي طالت مختلف القطاعات، ولا سيما التعليم.

وأشار المجتمعون إلى صمود الأهالي والطلاب والمعلمين رغم الظروف الصعبة، مؤكدين أن ما يمر به القطاع التربوي يستدعي إجراءات استثنائية تواكب المرحلة.

وبعد نقاش مفصّل، خلص اللقاء إلى جملة من التوصيات أبرزها:

•    التريّث في تحديد مواعيد امتحانات الثانوية العامة الرسمية، وإلغاء شهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام، والاكتفاء بالنتائج المدرسية.
•    تقليص العام الدراسي من 24 إلى 18 أسبوعًا.
•    إعفاء المدارس الخاصة في المناطق المتضررة من بعض الاشتراكات المالية.
•    الحفاظ على استمرارية المدارس الرسمية في المناطق المتضررة، ومتابعة شؤون الطلاب والأساتذة.
•    استمرار استخدام المدارس كمراكز لإيواء النازحين دون أي ضغوط لإخلائها.
•    العمل على تحسين أوضاع المعلمين المعيشية، من خلال إقرار سلسلة رواتب جديدة وصرف المستحقات المتأخرة.
•    الإسراع في دفع المنح المدرسية والمساعدات الاجتماعية للمعلمين.
•    تأجيل تطبيق المناهج الجديدة لحين استكمال الجهوزية اللازمة.
•    معالجة أوضاع المتعاقدين في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وتسريع ملفاتهم الإدارية.

وفي ختام البيان، وجّه المجتمعون تحية تقدير لأرواح الشهداء من المعلمين والطلاب، كما أثنوا على جهود الكوادر التربوية في دعم الأعمال الإغاثية، مؤكدين أهمية دور التعليم المهني في الاستجابة للأزمات.

