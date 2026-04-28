الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
لبنان

عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026
لبنان

عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026

2026-04-28 16:42
بيان رقم (1):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار وهدم البيوت في قرى جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:00 الثّلاثاء 28-04-2026 جرّافة عسكريّة إسرائيليّة أثناء قيامها بهدم البيوت في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثّلاثاء 28-04-2026‏
10 ذو القعدة 1447 هـ


بيان رقم (2):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:00 الثّلاثاء 28-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثّلاثاء 28-04-2026‏
10 ذو القعدة 1447 هـ


بيان صادر رقم (3):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الثّلاثاء 28-04-2026 دبّابة ميركافا في ساحة بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثّلاثاء 28-04-2026‏
10 ذو القعدة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026
لبنان منذ 18 دقيقة
إعلاميون لـ
إعلاميون لـ"العهد": "اسرائيل" تريد طمس الحقائق بقتلها الصحافيين
لبنان منذ 34 دقيقة
حزب الله وأمل يدعوان لتأجيل الثانوية وإلغاء "البروفيه" في ظل العدوان
حزب الله وأمل يدعوان لتأجيل الثانوية وإلغاء “البروفيه” في ظل العدوان
لبنان منذ ساعتين
خروقات العدو متواصلة والغارات مستمرة على البلدات الجنوبية
خروقات العدو متواصلة والغارات مستمرة على البلدات الجنوبية
لبنان منذ ساعتين
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 28 نيسان 2026
لبنان منذ 18 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة