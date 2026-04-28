أعلنت استخبارات الشرطة الإيرانية في طهران عن كشف قضية تجسّس جديدة، بعد رصد وحدة سكنية في منطقة "يوسف آباد" كانت مجهزة بتقنية الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، وذلك خلال ما وصفته بـ"حرب رمضان المفروضة" التي شهدت غارات وقصفًا على المدن.

وأوضحت الشرطة أن الشقة جرى استئجارها بعناية وتجهيزها بمعدات اتصالات متطورة، شملت أطباقًا وأجهزة خاصة بخدمة “ستارلينك”، والتي غالبًا ما يتم تهريبها إلى البلاد رغم العقوبات، واستخدامها كقاعدة لإرسال بيانات وصور ومعلومات إلى جهات استخباراتية معادية خارج إيران، ما يشكل تهديدًا للأمن القومي.

كذلك كشفت الشرطة أنه قبل يومين، وبناءً على بلاغات من المواطنين، تم تحديد ثلاث وحدات تجارية في مجمع شمال غرب طهران تستخدم وصلات "ستارلينك" غير مرخصة، حيث أظهرت التحقيقات أن إحدى هذه الوحدات أرسلت معلومات وصورًا إلى جهات معادية 19 مرة، قبل أن يتم إغلاقها جميعًا.

ودعت الشرطة الإيرانية المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة داخل الأحياء السكنية، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي في مواجهة أي تهديدات أمنية أو محاولات تجسّس.

