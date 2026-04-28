قالت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" اليسارية في البرلمان الفرنسي ماتيلد بانو إن ما يسميه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو "حربًا على حزب الله" ليس سوى ذريعة"، مؤكدة أن "الحقيقة هي أنها حرب على الشعب اللبناني".

وفي مقابلة مع قناة "فرانس إنفو"، لفتت بانو إلى استهداف واغتيال الصحفيين وعمال الإغاثة، معتبرةً أن هذه الوقائع تفضح طبيعة الحرب باعتبارها موجهة ضد الشعب اللبناني وبنيته المجتمعية.

كما تطرقت إلى مجزرة الثامن من نيسان/أبريل 2026، التي استشهد فيها أكثر من 300 لبناني في غارات "اسرائيلية"، فرأت إنها استهدفت بثّ الرعب بين أبناء الشعب اللبناني.

وممّا قالته بانو في المقابلة "لم أعد أحتمل سماع أنها حربٌ يقوم بها نتنياهو ضد حزب الله.. كلّا إنها حربٌ ضد الشعب اللبناني"، وأضافت "عندما تُقتل إحدى زميلاتك الصحافيين حديثًا وهي التاسعة، إذ تمّ استهدافها عمدًا.. عندما يكون هناك 100 مسعف استُهدفوا في سيارات إسعاف، فهؤلاء ليسوا حزب الله! هذا لا شأن له بحزب الله.. إذًا الحرب ضدّ حزب الله هي حجة".

