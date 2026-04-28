شيّع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة وادي أم علي وقرى بيت مشيك البقاعية والجوار ، الشهيد المجاهد علي راضي محمود مشيك ( حيدر )، بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله سماحة السيد فيصل شكر، وعلماء دين وعوائل الشهداء، وفاعليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية، حيثُ استقبل النعش الطاهر للشهيد عند مدخل قرى بيت مشيك بنثر الورود والأرز .

انطلق موكب التشييع من منزل والد الشهيد إلى باحة مجمع الإمام الباقر (ع)، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل" وقد أدى ثلة من المجاهدين مراسم قسم العهد والولاء أمام الجثمان الطاهر .

هذا، وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر المسؤول الاجتماعي في القطاع الثالث - الغربي لحزب الله سماحة السيد عصام الحسيني، ووري بعدها الشهيد في ثرى جبانة بلدته.

