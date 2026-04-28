أقيم مجلس عزاء للشهيد سعيد محمد الخنسا، حيث استقبل حزب الله وعائلة الشهيد وفود المعزّين من الأهالي والفعاليات الاجتماعية، في أجواءٍ غلب عليها الحزن والتضامن.

وتوافد المشاركون لتقديم واجب العزاء والتعبير عن مواساتهم، مستذكرين مناقب الشهيد ودوره في خدمة الناس.

وأُقيم مجلس العزاء اليوم الثلاثاء في مجمّع الإمام السيد موسى الصدر (روضة الشهيدين)، بحضور علمائي شعبي واسع.

وخلال المناسبة، ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي كلمة شدّد فيها على ضرورة تحمّل المسؤولين مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أنّ التحديات الداخلية والخارجية تفرض مقاربة جدّية تقوم على تلبية الاحتياجات البنيوية والإصلاحية.

وأشار إلى أنّ التطورات الإقليمية، لا سيما ما يجري في سوريا، تكشف حجم التعقيدات والتداخلات الدولية، معتبرًا أنّ سياسات إسرائيل تشكّل عامل تهديد دائم للاستقرار في المنطقة، في ظل دعم واضح من الولايات المتحدة.

كما لفت إلى الدور الذي تلعبه إيران في دعم قوى المقاومة، مؤكدا أنّها تمثّل عنصر قوة في مواجهة التحديات الإقليمية، ومشددًا على أنّ أي تسويات أو تفاهمات يجب ألا تأتي على حساب هذا الدور.

وفي الشأن الداخلي، أكد الموسوي أنّ المقاومة في لبنان تبقى من أبرز عناصر القوة في مواجهة الاحتلال، منتقدًا ما وصفه بازدواجية مواقف بعض الجهات التي تدعو إلى المواجهة حينًا وتتنصل منها حينًا آخر.

وختم بالتشديد على وحدة "طائفة الأحرار"، التي تضم مختلف مكونات المجتمع اللبناني من مسلمين ومسيحيين، داعيًا إلى التمسك بالثوابت الوطنية ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والتضامن.

