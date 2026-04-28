رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على ما جاء في مقاربة محطة الـ "MTV" لموقف الرئيس بري من المفاوضات المباشرة والعلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدًا أنَّ الثقة بين الرئيس بري وجماهيره راسخة رسوخ الجبال ولن يزعزعها أبواق التضليل.

وأشار إلى أنَّ الإحراج والحزن الوحيد الذي ينتابنا هو على الحرية والحقيقة التي بتنا نخشى عليهما ممن ضلوا طريق الصواب الوطني.

وأضاف: "الثوابت هي الثوابت ولن نقايض عليها تحت أي ظرف من الظروف ومعلوم أننا لسنا مع التفاوض المباشر".

الكلمات المفتاحية