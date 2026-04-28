عاين وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الإعلامية زينب فرج في مستشفى الزهراء حيث تخضع للعلاج من الإصابات البليغة التي تعرضت لها جراء الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة الطيري حيث كانت في مهمة إعلامية مع زميلتها الشهيدة آمال خليل.

واطمأن الوزير ناصر الدين إلى صحتها مبديا ارتياحه لكونها سلكت طريق التعافي ونوه بما تظهره من قوة وإرادة، لافتًا إلى أنه زارها ليقدم لها الدعم فوجدها، رغم الحزن الشديد على زميلتها آمال ورغم جروحها، تمنح الأمل بالمستقبل بطاقة إيجابية.

