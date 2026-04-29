إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
03:33 |رئيسة المفوضية الأوروبية: الحرب الأميركية الإيرانية تُكبّد أوروبا 32 مليار دولار إضافية في قطاع الطاقة
01:41 |المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة محمد أكبر زاده: سنكشف عن قدراتنا الجديدة إذا ارتكبت واشنطن خطأ آخر
01:41 |المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة: بحرية حرس الثورة ستكشف عن قدراتها الجديدة بما في ذلك تقنية الاستهداف الذكي
01:41 |المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة: السفن الحربية الأمريكية العملاقة ستحرق وستخرج عن الخدمة إذا شن أي عدوان على إيران
01:41 |المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة: سيجري تفعيل باقي أدوات القوة لدى محور المقاومة ردًا على أي شرارة أمريكية أخرى
01:20 |ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: ندعم كل الجهود القانونية والمشروعة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
01:20 |ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيين