إيران

الناطق باسم الجيش الإيراني: حدثنا قائمة أهدافنا
إيران

الناطق باسم الجيش الإيراني: حدثنا قائمة أهدافنا

2026-04-29 06:31
أعلن الناطق باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد أكرمي نيا، أن القوات المسلحة الإيرانية حدثت قائمة أهدافها، مشيرًا إلى أن إيران لا تعتبر أن العدوان الأميركي الصهيوني المشترك عليها منتهية.

وقال العميد أكرمي نيا في تصريح له لوسائل الإعلام: "نحن لم نعتبر الحرب منتهية؛ منذ اليوم الذي توقفت فيه الحرب، وبمعنى آخر منذ إقرار وقف إطلاق النار أو الصمت في ميدان المعركة، واصلنا تحديث أهدافنا بنفس الجدية التي كنا عليها في أيام الحرب، وذلك لعدم ثقتنا بأميركا وأعدائنا".

أضاف: "لقد قمنا باستكمال بنك الأهداف، ومواصلة تدريباتنا، والاستفادة من تجارب الحرب، كما قمنا بتصنيع وانتاج وتطوير وتحديث معداتنا. ومن هنا، فإن الظروف بالنسبة لنا لا تزال ظروفًا حربية".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني قائلًا: "إن عمليات المتابعة والرصد والمراقبة والتجهيز استمرت دون توقف. ونؤكد الآن لشعب إيران أنه إذا تجرأ العدو على ارتكاب عدوان آخر، فسيواجه بأدوات وأساليب جديدة وفي ساحات جديدة".

وختم العميد أكرمي نيا مؤكدًا "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الجيش الإيراني، وباستخدام هذه الأدوات الحديثة والخبرات التي اكتسبتها من الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يوما، ستتعامل بحزم مع العدو بشكل قاطع في ساحات جديدة".
 

