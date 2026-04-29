كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي أسعار النفط تشتعل.. أكثر من 111 دولارًا للبرميل الواحد

ناصر الدين: الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية
لبنان

ناصر الدين: الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية

2026-04-29 07:32
أدان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في بيان، "بأشد عبارات الاستنكار الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" (الثلاثاء 27 نيسان/أبريل 2026)، باستهدافه المباشر لمسعفي الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ إنسانية في بلدة مجدل زون".

ورأى الوزير ناصر الدين أن "هذه الجريمة ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي استكمال لسياسة الأرض المحروقة واستهداف مقومات الصمود اللبناني، حيث ارتفع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 103 شهداء منذ الثاني من آذار". 

وأكد أن "هذا الإمعان في القتل يمثل ضربًا بعرض الحائط لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لاتفاقيات جنيف التي تمنح حصانة مطلقة للمسعفين والطواقم الطبية في الميدان".

ووجه وزير الصحة العامة "نداءً عاجلًا إلى المنظمات الدولية والأممية"، مطالبًا إياها بـ"الخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج"، مؤكدًا أن "الصمت عن استهداف السترات البيضاء هو طعنة في جوهر القيم الإنسانية".

وشدد الوزير ناصر الدين على أن "الوزارة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات تفصيليًا لبناء ملف جنائي دولي صلب"، مؤكدًا أن "مسعفينا ليسوا أرقامًا، ولن نسمح بأن تمر هذه الجرائم بمرور الزمن، فالمحاسبة قادمة، والعدالة آتية حتمًا ولو بعد حين".
 

ناصر الدين: الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية
ناصر الدين: الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية
لبنان منذ 13 دقيقة
استهداف المقاومة الإسلامية ناقلة جند
استهداف المقاومة الإسلامية ناقلة جند "إسرائيلية" في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة
لبنان منذ 3 ساعات
3 شهداء من الدفاع المدني بغارة
3 شهداء من الدفاع المدني بغارة "إسرائيلية" في مجدل زون أثناء أداء واجبهم الإنساني
لبنان منذ 6 ساعات
وزير الصحة يعاين الإعلامية فرج في مستشفى الزهراء 
وزير الصحة يعاين الإعلامية فرج في مستشفى الزهراء 
لبنان منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
ناصر الدين: الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية
ناصر الدين: الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية
لبنان منذ 13 دقيقة
3 شهداء من الدفاع المدني بغارة
3 شهداء من الدفاع المدني بغارة "إسرائيلية" في مجدل زون أثناء أداء واجبهم الإنساني
لبنان منذ 6 ساعات
وزير الصحة يعاين الإعلامية فرج في مستشفى الزهراء 
وزير الصحة يعاين الإعلامية فرج في مستشفى الزهراء 
لبنان منذ 10 ساعات
المكتب الاعلامي للرئيس بري: لسنا مع التفاوض المباشر ولن نقايض على الثوابت
المكتب الاعلامي للرئيس بري: لسنا مع التفاوض المباشر ولن نقايض على الثوابت
لبنان منذ 10 ساعات
