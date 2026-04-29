صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8 بالمئة، في تداولات الساعات الأخيرة لتصل إلى 111.2 دولارًا للبرميل، متأثرة بتطورات العدوان الأميركي المستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحصار المفروض على موانئها.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من 3.8 بالمئة، لتتجاوز مجددا 100 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ أوائل شهر نيسان/أبريل الجاري جراء المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وبذلك تكون الأسعار سجلت أعلى مستوى إغلاق منذ 7 نيسان/أبريل، ومواصلة مكاسبها لليوم السابع على التوالي.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتعرف الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة العدوان الأميركي "الإسرائيلي" المشترك على إيران الذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

