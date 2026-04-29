كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
أسعار النفط تشتعل.. أكثر من 111 دولارًا للبرميل الواحد
2026-04-29 07:40
صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8 بالمئة، في تداولات الساعات الأخيرة لتصل إلى 111.2 دولارًا للبرميل، متأثرة بتطورات العدوان الأميركي المستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحصار المفروض على موانئها.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من 3.8 بالمئة، لتتجاوز مجددا 100 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ أوائل شهر نيسان/أبريل الجاري جراء المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وبذلك تكون الأسعار سجلت أعلى مستوى إغلاق منذ 7 نيسان/أبريل، ومواصلة مكاسبها لليوم السابع على التوالي.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتعرف الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة العدوان الأميركي "الإسرائيلي" المشترك على إيران الذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.

مضيق هرمز النفط العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
رئيسة كتلة
رئيسة كتلة "فرنسا الأبية": الحرب الجارية هي حربٌ على الشعب اللبناني
ماذا بعد تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟
ماذا بعد تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟
بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد
بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد
محاربة «الظلام» بالطاقة الصينية: كوبا نموذجاً لإفشال الحصار الأميركي
محاربة «الظلام» بالطاقة الصينية: كوبا نموذجاً لإفشال الحصار الأميركي
الصحف الإيرانية: تحول في الموقف الأوروبي من الحرب على إيران
الصحف الإيرانية: تحول في الموقف الأوروبي من الحرب على إيران
الناطق باسم الجيش الإيراني: حدثنا قائمة أهدافنا
الناطق باسم الجيش الإيراني: حدثنا قائمة أهدافنا
