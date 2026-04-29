كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الوزير حيدر أدان استهداف عناصر الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
لبنان

الوزير حيدر أدان استهداف عناصر الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن

2026-04-29 09:23
أدان وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في بيان، "الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" باستهداف عناصر من الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والوطني في إنقاذ الجرحى وإسعاف المصابين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى".

وأكد الوزير حيدر في بيان له اليوم الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026 أن هذا الاعتداء "يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي الطواقم الإسعافية والإنسانية أثناء أداء مهامها".

وقال: "ونحن على أعتاب عيد العمال، نقف أمام أسمى معاني العمل وأشرفها، فهل هناك عمل أرقى وأكثر إنسانية من إسعاف الناس وإنقاذ الأرواح ونجدة الملهوفين؟ إن المسعفين الذين يهبون إلى مواقع الخطر لا يحملون سوى رسالتهم الإنسانية، ويقدمون أرواحهم فداءً لأهل وطنهم، مؤمنين بأن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى أشكال العطاء والعمل".

وأكد أن "استهداف هؤلاء الأبطال وهم يؤدون رسالتهم النبيلة ليس جريمة بحق لبنان فحسب، بل هو جريمة بحق الإنسانية جمعاء، ومحاولة يائسة لكسر إرادة الصمود والتضامن التي يتمسك بها اللبنانيون في مواجهة العدوان"، وتقدم بأحر التعازي من عائلات الشهداء ورفاقهم في الدفاع المدني".

وشدد الوزير حيدر على أن تضحيات عناصر الدفاع المدني "ستبقى وسام شرف على صدر الوطن، وأن دماءهم الزكية ستزيد اللبنانيين تمسكًا بحقهم في الحياة والكرامة والسيادة".

وختم داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "تحمل مسؤولياتها، ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وفق القوانين الدولية والإنسانية".

إقرأ المزيد
المزيد
الوزير حيدر أدان استهداف عناصر الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
الوزير حيدر أدان استهداف عناصر الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
لبنان منذ 13 دقيقة
ناصر الدين: الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية
ناصر الدين: الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية
لبنان منذ ساعتين
استهداف المقاومة الإسلامية ناقلة جند
استهداف المقاومة الإسلامية ناقلة جند "إسرائيلية" في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة
لبنان منذ 5 ساعات
3 شهداء من الدفاع المدني بغارة
3 شهداء من الدفاع المدني بغارة "إسرائيلية" في مجدل زون أثناء أداء واجبهم الإنساني
لبنان منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
عون مدافعًا عن
عون مدافعًا عن "تفاهم" واشنطن.. البحث عن إنجاز لم يتحقق!
مقالات منذ 10 دقائق
الوزير حيدر أدان استهداف عناصر الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
الوزير حيدر أدان استهداف عناصر الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
لبنان منذ 13 دقيقة
تحذيرات مصرية للسلطة: لا تزجوا الجيش في مواجهة مع حزب الله
تحذيرات مصرية للسلطة: لا تزجوا الجيش في مواجهة مع حزب الله
مقالات مختارة منذ 54 دقيقة
مستشار عون يتقمص دور «أبو عمر» في تسويق مرشح المدعي العام
مستشار عون يتقمص دور «أبو عمر» في تسويق مرشح المدعي العام
مقالات مختارة منذ ساعة
