يدافع الرئيس جوزاف عون عن نهج المفاوضات المباشرة مع العدو "الإسرائيلي" بمنطق يعتمد على وعد أميركي بالسلام والاستقرار. لكن المقدمات لا تشير إلى أن هذا الوعد قابل للتحقق على النحو الذي يتوقعه الرئيس اللبناني.

ويبدو الرئيس وحيدًا أكثر فأكثر في هذا المسار بعدما أخلى له رئيس الحكومة نواف سلام الطريق بتغطية من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، من دون أن يعني ذلك تراجعًا من سلام عن تأييد المفاوضات وهو الذي فاخر بكسر هذا المحظور.

ويبدو كذلك أن الرئيس عون لا يحسب "خط الرجعة" في هذا الشأن، وهو الذي يعتبر الخيار الأميركي قدرًا لا بد من التسليم له. ويبدو هذا التسليم جليًا في موافقته على "التفاهم" الذي أعلنت الخارجية الأميركية سريانه اعتبارًا من 16 الجاري، والذي تمت صياغته بروح "إسرائيلية" وبناءً على رؤية "إسرائيلية" تسمح بمتابعة العدوان على لبنان وشعبه بعنوان "الدفاع عن النفس"، ولا تشير إلى الانسحاب "الإسرائيلي" من لبنان من قريب أو من بعيد.

ومن اللافت أن الرئيس عون لم يتطرق إلى التفاهم المذكور إلا يوم الإثنين 27 نيسان/ أبريل 2026 في كلمة له أمام وفد من حاصبيا والعرقوب بعد أكثر من 10 أيام على الإعلان الأميركي عنه. وسبق أن تناول عون في خطاب متلفز له يوم 17 الجاري وقف النار، من دون ذكر "التفاهم"، ما يشير إلى أنه تحاشى آنذاك الاعتراف به علنًا بسبب ما يعتوره من إشكالات في الشكل والمضمون، خاصة أن مجلس الوزراء اللبناني لم يناقش بنوده. وهذه الملاحظة تقودنا إلى استنتاج هام يتعلق بغياب المصارحة واحترام الآليات الدستورية في قضية مصيرية، فأي غموض أو تهريب لمواضيع حساسة يعني الافتقار إلى الشجاعة في مخاطبة اللبنانيين في ما يهمّهم، وإلى الجرأة في رفض ما يتعارض مع أمن لبنان وكرامته.

وبما أن الرئيس عون يتصدى للشأن التفاوضي في وقت يتعرض لبنان، والجنوب على وجه خاص، لحملة تدمير ممنهجة من جانب الاحتلال، فإن الانتقادات تتزايد بشأن فائدة المفاوضات ووقف النار الذي تباهى رئيس الجمهورية بإنجازه وشكر "الصديق" ترامب لإعلان شمول لبنان به. وقد ردّ عون على الانتقادات بالإشارة للمرة الأولى إلى "التفاهم" الذي شرّع استمرارية العدوان والاحتلال، لكنه اكتفى بالاستشهاد بجزء من الفقرة الثالثة منه جاء فيه: "لن تقوم "إسرائيل" بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية - بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة - داخل الأراضي اللبنانية، سواء برًا أو جوًا أو بحرًا". لكن الرئيس عون تغافل عن الجزء السابق في الفقرة نفسها، وفيه: "تحتفظ "إسرائيل" بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مُخطط لها أو وشيكة أو جارية، ولن يحول وقف الأعمال العدائية دون ممارسة هذا الحق". وواضح أن الجانب "الإسرائيلي" يستخدم هذا النص بما تملي رؤيته الأمنية والسياسية في إجراء المفاوضات "تحت النار"، وهو ما أكده رئيس وزراء العدو نتنياهو مرة أخرى يوم الإثنين 27 نيسان/ أبريل 2026 عندما قال إن "حرية عملنا لإحباط التهديدات الفورية والناشئة هي جزء من الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية".

هنا، لا يصحّ قول الرئيس عون إن "أي كلام آخر غير معنيين به ولا يوجد أي تغطية رسمية لبنانية له". فالمصارحة منه تقتضي النظر إلى التفاهم المذكور كنص متكامل يمس في النتيجة أمن لبنان يوميًا ويُضعف مكانة لبنان التفاوضية على نحو خطير. أما اجتزاء "التفاهم" فهو يخلق انطباعًا غير صحيح بأنه يصب في مصلحة لبنان ويضمن أمنه.

كما لا بد من الإشارة إلى أن بيان الخارجية الأميركية ربط تمديد فترة وقف الأعمال العدائية بشرط "إحراز تقدم ملموس في المفاوضات، وبقدر ما يثبت لبنان فعليًا قدرته على بسط سيادته". وهذا يعني أن لبنان سيبقى تحت ضغط نار "إسرائيلي" في انتظار "التقدم في المفاوضات" و"إثبات قدرته على بسط سيادته"، وهو شرط يفترض وفق السياق الأميركي-"الإسرائيلي" وضع لبنان أمام مواجهة داخلية لتجسيد هذا "الإثبات". وهذا ما توضحه الفقرة التالية: "بدعم دولي، ستتخذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لمنع حزب الله وجميع المجموعات المسلحة المارقة الأخرى غير التابعة للدولة داخل الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية". هذا بالإضافة إلى "اعتبار المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة" هي التحدي الأساسي في نظر الجانبين، وليس الاحتلال "الإسرائيلي" واعتداءاته الجسيمة التي تتضمن استخدام القوة المفرطة وارتكاب جرائم حرب متمادية ليس أقلها إبادة قرى عن وجه الأرض.

نأتي إلى موضوع احتجاج رئيس الجمهورية بعدم الحاجة إلى الإجماع للذهاب إلى التفاوض، قائلًا: "يحاسبنا البعض بأننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني وأنا أسأل: هل عندما ذهبتم إلى الحرب، حظيتم أولًا بالإجماع الوطني؟".

في الواقع، لم تذهب المقاومة إلى الحرب من فراغ. يعلم الرئيس عون أن الدولة اللبنانية مُنحت فرصة طويلة وكافية لوقف الاغتيالات "الإسرائيلية" في عمق لبنان وتدمير الحياة في المناطق الحدودية، وبدا أنها مغلوب على أمرها، إن أحسنّا الظن بالنوايا، فهي تعتمد إلى حد كبير على إحسان وصدقات "الصديق" الأميركي الحليف والراعي والسند للعدو "الإسرائيلي". كما إن اتفاق وقف النار للعام 2024 يمنح الطرفين الحق في "الدفاع عن النفس"، بخلاف "التفاهم" الجديد الذي حصره بالجانب "الإسرائيلي". وقد امتنع لبنان الرسمي عن استخدام هذا الحق وترك المقاومة وأهلها فريسة العدوان لخمسة عشر شهرًا، ما يجعل المقاومة في حل من الالتزام الأحادي بوقف النار ويمنحها حقًا أصيلًا وطبيعيًا في الدفاع عن النفس، من دون الحاجة إلى أي تبرير أو إجماع لن يتوفر في أي حال.

ثم إن المقارنة بين المبادرة إلى الرد على العدوان واللجوء إلى خيار التفاوض غير متناسبة. فالمقاومة حق أصيل للمعتدى عليه، والتفاوض يتم حاليًا على قاعدة شروط العدو وتحت ناره، ما يشكل مساسًا بكرامة لبنان وإضعافًا لموقعه التفاوضي. وقد بيّنا ما في هذا الأمر من تداعيات وخيمة على لبنان.

ولا حاجة إلى التعقيب على مقولة "حروب الآخرين على أرضنا"، فهي لا تعدو أكثر من محاولة تهرّب من الإقرار الرسمي بالعجز عن مواجهة العدوان "الإسرائيلي" بكل تبعاته، والجميع -بمن فيهم الرئيس- يعرف أنه كانت هناك فرصة لجبر الوضع في جنوب الليطاني بتسليمه إلى إدارة الدولة اللبنانية، لكن الجانب "الإسرائيلي" كانت له مشيئة أخرى من خلال فرض منطقة أمر واقع تارة تحت عنوان منطقة عازلة، وتارة تحت ستار منطقة صناعية تقع ضمن النفوذ "الإسرائيلي"-الأميركي حصرًا ويحظر على أبناء المنطقة الاقتراب منها من دون تصاريح خاصة. وهذا الطرح قوبل بصمت لبناني أقرب إلى الموافقة.

نقطة أخيرة، خلط الرئيس عون في كلمته أمام وفد حاصبيا والعرقوب بين سعيه إلى "إنهاء حالة الحرب مع "إسرائيل"" على نحو دائم ومساواتها باتفاقية الهدنة لعام 1948. والمعلوم أن تلك الهدنة عسكرية تعني وقف القتال، وتختلف عن موضوع إنهاء حالة الحرب التي تعني في الواقع السياسي الراهن اعترافًا بكيان العدو وإقامة علاقات طبيعية متبادلة بين الجانبين، ما يفتح لبنان أمام تغوّل "إسرائيلي" في مختلف المجالات. والسؤال: كيف يُوقّع رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور على نص "التفاهم" المعلن الذي يقول: "يؤكد كل من "إسرائيل" ولبنان أن الدولتين ليستا في حالة حرب"، وهو نص يخالف القوانين النافذة التي تؤكد أن لبنان في حالة حرب مع "إسرائيل"؟

