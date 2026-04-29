كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

اليمن: لسنا على الحياد في ما يجري من اعتداءات مستمرة على إيران ولبنان وفلسطين

2026-04-29 10:01
أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن "اليمن ليس على الحياد في ما يجري من اعتداءات مستمرة على إيران ولبنان وفلسطين، مشددة على أن موقف اليمن واضح ومعلن وصريح في هذا الإطار.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، الليلة الماضية، أوضحت فيه موقفها من النقاش المفتوح الذي عقده مجلس الأمن يوم أمس بشأن الأمن البحري.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيانها، على شرعية الإجراءات التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز وحق الدول في الدفاع عن النفس وتقييد الملاحة في مياهها الإقليمية لمواجهة التهديدات الأمنية.

وشددت على أن العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية في إيران والقرصنة الأميركية في خليج عُمان جعلت العالم يدفع ثمنًا باهظًا، تمثل في الاضطراب في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الطاقة والغذاء.

وأكدت الخارجية اليمنية "أن الحل الوحيد للوضع في هرمز يتمثل في حل الأسباب الجذرية المتمثلة في العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية في إيران".

وحذّرت "بعض المتربصين من خارج المنطقة من مغبة الانزلاق إلى أي خطوات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدًا وتلحق الضرر الجسيم بسلاسل التوريد وبأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي المتضرر أصلًا نتيجة همجية المجرم ترامب وشركائه الصهاينة". مجددة ترحيبها بجهود الوساطة الباكستانية لإنهاء العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية اليمنية التأكيد على "أن اليمن ليس على الحياد في ما يجري من اعتداءات مستمرة على إيران ولبنان وفلسطين وأن موقفه واضح ومعلن وصريح في هذا الإطار".

لبنان فلسطين المحتلة الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
