أكد وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في ختام اجتماعهم اليوم في العاصمة القرغيزية بيشكيك، توسيع مجالات التعاون العسكري ووضع خارطة طريق مشتركة وتعزيز التدريبات العسكرية وتبادل الخبرات؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الجماعي والاستجابةِ المنسقة للتهديدات الإقليمية.

شارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة: الصيني دونغ جون، الروسي أندريه بيلوسوف، الهندي راجنات سينغ، الباكستاني خواجة محمد آصف، نائب وزير الدفاع وإسناد القوت المسلحة الإيرانية لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط الاستراتيجي العميد رضا طلائي‌.

وصرح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان يرمكباييف بأن" "الاجتماع عقد في أجواء بناءة وودية، حيث ناقش المشاركون خلاله قضايا مهمة تتعلق بالأمن الدولي والتطورات الإقليمية".

وأضاف يرمكباييف أن: "وزراء دفاع الدول الأعضاء، شددوا، في هذا الاجتماع، على الالتزام ببنود إعلاني "آستانة" و"تيانجين"، وبمبادئ الأمم المتحدة؛ مؤكدين الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات.

