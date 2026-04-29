الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

عربي ودولي

الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد توسيع التعاون العسكري فيما بينها
🎧 إستمع للمقال
الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد توسيع التعاون العسكري فيما بينها

2026-04-29 10:41
43

أكد وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في ختام اجتماعهم اليوم في العاصمة القرغيزية بيشكيك، توسيع مجالات التعاون العسكري ووضع خارطة طريق مشتركة وتعزيز التدريبات العسكرية وتبادل الخبرات؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الجماعي والاستجابةِ المنسقة للتهديدات الإقليمية.

شارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة: الصيني دونغ جون، الروسي أندريه بيلوسوف، الهندي راجنات سينغ، الباكستاني خواجة محمد آصف، نائب وزير الدفاع وإسناد القوت المسلحة الإيرانية لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط الاستراتيجي العميد رضا طلائي‌.

وصرح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان يرمكباييف بأن" "الاجتماع عقد في أجواء بناءة وودية، حيث ناقش المشاركون خلاله قضايا مهمة تتعلق بالأمن الدولي والتطورات الإقليمية".

وأضاف يرمكباييف أن: "وزراء دفاع الدول الأعضاء، شددوا، في هذا الاجتماع، على الالتزام ببنود إعلاني "آستانة" و"تيانجين"، وبمبادئ الأمم المتحدة؛ مؤكدين الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات.

الكلمات المفتاحية
روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران الصين الهند باكستان شنغهاي
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة