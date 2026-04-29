استشهد شاب، فجر اليوم الأربعاء (29 نيسان/أبريل 2026)، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة سلواد الواقعة إلى الشرق من مدينة رام الله، وأصيب آخر في منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عامًا)، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام بلدة سلواد، واحتجاز جثمانه. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب حماد داخل منزله وأمام أفراد عائلته، بعد اقتحامه، حيث جرى اعتقاله وهو مصاب، قبل أن يُعلن استشهاده لاحقًا، كما اعتقلت والده، لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن الشهيد حماد هو أب لطفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام، وهو شقيق الشهيد محمد حماد الذي استشهد في العام 2021، وما يزال جثمانه محتجزًا عند سلطات الاحتلال.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إصابة اثنين من جنوده في سلواد، بعد تعرض قواته لهجوم في أثناء عملية الاقتحام. وذكر شهود عيان أن قوة "إسرائيلية" خاصة اقتحمت سلواد، فجر اليوم الأربعاء، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من المنازل، تخللتها اعتداءات على السكان وتحطيم وبعثرة محتويات المنازل.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي في ساقه واعتُقل آخر، خلال مواجهات في مخيم العروب جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحامها مخيم العروب، ما أدى إلى إصابة شاب في ساقه بالرصاص الحي، ونُقل لأحد مشافي مدينة بيت لحم، ووُصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضافت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين وسط بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في مدينة بيت لحم منها ساحة المهد، وشارع الفرير، كذلك العبيات شرقا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، شابًا من قرية دير إبزيع غرب مدينة رام الله. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير إبزيع واعتقل الشاب باسل إبراهيم منصور (21 عامًا) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية بلدة قباطية، ودهمت عددا من المنازل وحطمت محتوياتها واحتجزت عددًا كبيرًا من الشبان وحققت معهم حتى ساعات الفجر. وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال انتشرت، فجر وصباح اليوم، في محيط دوار البلدية والحارة الغربية من البلدة، كما دهمت قوات الاحتلال بناية سكنية.

في سياق متصل، قررت مديرية تربية جنوب جنين تعطيل دوام المدارس، اليوم الأربعاء في قباطية، حرصًا على سلامة الطلاب على أن تُقدَّم الامتحانات للصفوف العاشر والسابع، والتي كانت مقررة اليوم، يوم غد الخميس.

