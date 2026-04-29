وجّه وزير الرياضة والشباب الإيراني أحمد دنیامالي رسالة إلى رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، طالب فيها بتعليق أنشطة الكيان الصهيوني في جميع المحافل الرياضية العالمية.

جاءت المطالب الإيرانية على خلفية الحرب الصهيو-أميركية على إيران، والتي أدت إلى تدمير 287 منشأة رياضية واستشهاد 203 رياضيين و168 تلميذًا.

وفي رسالة جديدة وجهها دنيامالي إلى رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) كيرستي كوفنتري، طالب باتخاذ موقف مسؤول وشفاف فيما يتعلق بالحرب الصهيو-أميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعا إلى اتخاذ القرارات اللازمة ضد منتهكي الميثاق الأولمبي، مشيرًا إلى تدمير 287 منشأة رياضية جراء العدوان الأميركي والصهيوني داخل البلاد، أبرزها الصالة المغلقة بسعة 12 ألف متفرج داخل مجمع آزادي الرياضي في طهران، واستشهاد 203 رياضيين، و168 تلميذًا في قصف على مدرسة بمدينة ميناب جنوب إيران.

كما دعا وزير الرياضة والشباب الايراني اللجنة الاولمبية الدولية إلى إدانة جرائم الكيان الصهيوني لتؤكد للعالم بأن هذه المنظمة الدولية المنبثقة من الميثاق الأولمبي، تعارض أي انتهاك لحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى تشكيل بعثة لتقصي الأضرار التي لحقت بالرياضيين الإيرانيين والبنية التحتية الرياضية داخل البلاد، وأيضًا اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعليق الأنشطة الرياضية للكيان الصهيوني في جميع المحافل الدولية.

هذا؛ وأكد دنيامالي، في رسالته: "أن إيران التي هي مهد إحدى أقدم الحضارات الإنسانية، لطالما ارتكزت عبر التاريخ على ثقافة السلام والتسامح والكرامة الإنسانية"؛ منوهًا إلى أن: "الرياضة هي لغة الأمم المشتركة لتعزيز السلام والصداقة، ومبدأ يُجسّد روح الميثاق الأولمبي الذي يهدف الى الارتقاء بمكانة الإنسان وحماية السلام العالمي".

الكلمات المفتاحية