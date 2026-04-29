أكد عضو كتلة الوقاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: "أن محاولة العدو اقامة حزام أمني على أرضنا واستنساخ انطوان لحد جديد في المنطقة سنسقطها بتضحيات المقاومة وصمود شعبنا".

وقال من مجلس النواب: إننا "أمام مشهد القتل اليومي للمدنيين العزل في الجنوب والتدمير الممنهج لقرانا الحدودية؛ فعلى السلطة وأدواتها الخروج الفوري من الخيارات التنازلية والكف عن خطاب التحريض والتخوين واستعداء قسم كبير من اللبنانيين، لما يؤديه من خدمة للعدو من جهة، وتهديده للاستقرار وصيغة لبنان التشاركية التي كرسها اتفاق الطائف من جهة أخرى".

وشدد على أن: "هذا كله يفقد هذه السلطة دورها وشرعيتها المنصوص عليها في مقدمة الدستور، ويجعلها فريقًا منحازًا إلى خيارات ضد أغلبية شعبها، ومهما حاولت لن تحصل على غطاء وطني لمفاوضاتها المباشرة مع العدو".

وختم مؤكدًا أن: "الحل المطلوب واضح، وهو عودة السلطة إلى شعبها؛ بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته".

