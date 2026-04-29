كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 29 نيسان 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 29 نيسان 2026

2026-04-29 13:40
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدفت المقاومة الإسلامية دبابتيّ ميركافا، وتجمّعًا لجنود جيش العدوّ، في بلدة القنطرة.

وفي ما يلي نصوص البيانات:

بيان رقم (1):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 أمس الثّلاثاء 28-04-2026 دبابتيّ ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 29-04-2026‏
11 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 أمس الثّلاثاء 28-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 29-04-2026‏
11 ذو القعدة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله العصف المأكول
