أكد المساعد السياسي لقائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران محمد أكبر زاده أن الجمهورية الإسلامية ستكشف قدرات بحرية جديدة؛ في حال ارتكبت الولايات المتحدة أي حماقة أو عدوان جديد ضد إيران.

وأوضح أكبر زاده أن بحرية حرس الثورة تمتلك إمكانات متطورة، من بينها تقنيات الاستهداف الذكي وأنظمة قتالية حديثة، مشيرًا إلى أن هذه القدرات تشكّل جزءًا من منظومة الردع الإيرانية الهادفة إلى حماية الأمن الوطني وردع الأعداء.

وشدد المسؤول الإيراني على أن السفن الحربية الأميركية الكبرى ستتعرض للتدمير وتُخرج من الخدمة؛ إذا أقدمت واشنطن على أي اعتداء، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجهوزية للرد على أي تهديد. وأضاف أكبر زاده: "إن أي تصعيد أميركي جديد سيستدعي تفعيل مختلف أدوات القوة في محور المقاومة، ما يضمن مواجهة المعتدين وإفشال مخططاتهم في المنطقة".

في السياق ذاته، أكد مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون تطوير الإدارة والتخطيط الاستراتيجي العميد رضا طلايي ضرورة مواصلة المسيرة القوية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى استعداد إيران لتبادل خبراتها وقدراتها الدفاعية مع الدول المستقلة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، حيث أكدت طهران، مرارًا وما تزال، أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة هو مصدر لعدم الاستقرار، فيما تواصل تطوير قدراتها الدفاعية والبحرية ضمن استراتيجية الردع وحماية السيادة الوطنية والممرات البحرية.

