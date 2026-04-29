شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل، الشهيد المجاهد مصطفى حسين مرتضى "السيد ذو الفقار"، الذي ارتقي دفاعًا عن لبنان وشعبه.

ووسط نثر الورد والأرز، انطلق موكب التشييع من أمام منزل ذويه في "حي العسري"، حيث رفع النعش الطاهر على أكتاف محبيه بمشاركة علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من فعاليات وأهالي المدينة وقرى القضاء.

وسار موكب التشييع وسط اللطميات وشعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأميركا و"إسرائيل".

وعند وصول التشييع إلى روضة الحي، ألقى الشيخ عباس الهق كلمة حزب الله، تحدث فيها عن ارتباط الشهداء بالإمام الحسين(ع)، بعدها أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل مواراته الثرى إلى جانب ولدي اخويه الشهيدين هادي وحسين، الذين ارتقيا قبله في معركة العصف المأكول.

