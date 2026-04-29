أدانت بلدية جبشيت بـ"أشد العبارات الجريمة المروّعة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" ليلًا بحق المدنيين الآمنين في بيوتهم في جبشيت، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية والأعراف التي تحرِّم استهداف الأبرياء".

وأشارت البلدية، في بيان، الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026، إلى أنّ "هذا العدوان الغاشم الذي طال النساء والأطفال وكبار السن، يكشف مرة جديدة عن الوجه الإجرامي لهذا العدو، الذي لا يتوانى عن ارتكاب المجازر بحق شعب أعزل، في محاولة يائسة لكسر إرادته وثَنْيِه عن صموده في أرضه".

وإذ عبّرت البلدية عن "تضامنها الكامل مع أهالي جبشيت"، تقدَّمت بـ"أحرّ التعازي لعائلة الشهداء"، قائلةً: "إنّ دماء الأبرياء لن تزيد شعبنا إلّا تمسّكًا بحقوقه وثباتًا في وجه العدوان، وهذه الجرائم لن تثنينا عن الوقوف إلى جانب أهلنا، ومواصلة دعم صمودهم في وجه آلة القتل والدمار".

كما دعت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى "تحمّل مسؤولياتهم والتحرُّك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكرّرة، ومحاسبة مرتكبيها على جرائمهم".



