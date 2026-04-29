الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الإعلام الحربي ينشر: صباح الخير يا جنوب

عين على العدو

انتقادات حادّة من جيش الاحتلال: لا نقاتل في لبنان بل نتعرّض لنيران حزب الله 
🎧 إستمع للمقال
انتقادات حادّة من جيش الاحتلال: لا نقاتل في لبنان بل نتعرّض لنيران حزب الله 

2026-04-29 16:03
انتقد عدد من قادة الجيش "الإسرائيلي" ما يُسمّى "وقف إطلاق النار" في "الشمال"، قائلين إنّه "يستمر ظاهرًا"، وفق ما أورد مراسل موقع "القناة 12" الصهيونية غاي فارون.

ونقل فارون عن أحد قادة الجيش "الإسرائيلي" العاملين في "الشمال" قوله: "لا يوجد قتال فعلي في لبنان. هناك نشاط مهم يتمثّل في هدم المنازل، لكنّه عمل يقوم به مقاولون للأعمال الترابية، وليس الجنود".

أضاف "القائد": "نحن نوجد تقريبًا على مدار الساعة تحت إنذارات إطلاق نار من قِبَل حزب الله. ليس من المؤكَّد أنّ الأمر يستحق التضحية بحياة أيّ جندي من أجل منزل إضافي مدمَّر".

وكشف عن أنّه "بسبب عدم وجود محفِّز عملياتي لدى الجنود، فإنّ الانضباط يتراجع، وتزداد ظواهر جانبية مثل أعمال النهب، ويفيد المقاتلون في الميدان بأنّ هناك عملًا إضافيًا يستمر لأسابيع عدة على الأقل في هدم المنازل، لكن لا توجد معارك أو مناورات فعلية".

وذكر مراسل موقع "القناة 12" أنّ "صافرات الإنذار في "بلدات" "الشمال" استمرت في هذا اليوم أيضًا"، مشيرًا إلى أنّ "رؤساء السلطات المحلية التقوا الوزير (وزير التعليم الصهيوني يوآف) كيش، وكانوا يتوقّعون سماع حلول للطلاب الذين يذهبون إلى المدارس رغم التهديد".

ونقل فارون عن رؤساء السلطات قولهم: "الوزير حضر إلى   دون تقديم حلول أو خطط".
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الجنوب الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة