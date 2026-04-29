انتقد عدد من قادة الجيش "الإسرائيلي" ما يُسمّى "وقف إطلاق النار" في "الشمال"، قائلين إنّه "يستمر ظاهرًا"، وفق ما أورد مراسل موقع "القناة 12" الصهيونية غاي فارون.

ونقل فارون عن أحد قادة الجيش "الإسرائيلي" العاملين في "الشمال" قوله: "لا يوجد قتال فعلي في لبنان. هناك نشاط مهم يتمثّل في هدم المنازل، لكنّه عمل يقوم به مقاولون للأعمال الترابية، وليس الجنود".

أضاف "القائد": "نحن نوجد تقريبًا على مدار الساعة تحت إنذارات إطلاق نار من قِبَل حزب الله. ليس من المؤكَّد أنّ الأمر يستحق التضحية بحياة أيّ جندي من أجل منزل إضافي مدمَّر".

وكشف عن أنّه "بسبب عدم وجود محفِّز عملياتي لدى الجنود، فإنّ الانضباط يتراجع، وتزداد ظواهر جانبية مثل أعمال النهب، ويفيد المقاتلون في الميدان بأنّ هناك عملًا إضافيًا يستمر لأسابيع عدة على الأقل في هدم المنازل، لكن لا توجد معارك أو مناورات فعلية".

وذكر مراسل موقع "القناة 12" أنّ "صافرات الإنذار في "بلدات" "الشمال" استمرت في هذا اليوم أيضًا"، مشيرًا إلى أنّ "رؤساء السلطات المحلية التقوا الوزير (وزير التعليم الصهيوني يوآف) كيش، وكانوا يتوقّعون سماع حلول للطلاب الذين يذهبون إلى المدارس رغم التهديد".

ونقل فارون عن رؤساء السلطات قولهم: "الوزير حضر إلى دون تقديم حلول أو خطط".



