أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، "مواصلة الجهود من أجل وقف تمديد إطلاق النار وإرساء السلام في الشرق الأوسط".

وقال شريف، في بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026: "جهودنا الأخيرة أسهمت في تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، والاتصالات الدبلوماسية مستمرّة مع إيران".

وفيما أكّد شريف أنّ "التحديات كبيرة" بين إيران والولايات المتحدة رأى أنّها "ستُحلُّ قريبًا"، قائلًا: "علينا التمسُّك بالصبر والعمل الجاد. الجهود لتحقيق السلام مستمرة في الشرق الأوسط ولن تتراجع".

