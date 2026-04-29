واصلت المقاومة في لبنان خلال الأشهر الخمسة عشر التي تلت وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تطوير المسيّرات الانقضاضية، إذ تمّ إدخال تعديلات تقنية على الطائرات لتعمل بواسطة الألياف الضوئية، ما يجعلها غير قابلة للتشويش أو تعقب إشاراتها بهدف اعتراضها أو إسقاطها، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لموقع "العهد" الاخباري.

وقالت المصادر مطلعة لموقع "العهد" الاخباري إن حزب الله يمتلك أنواعًا متعددة من المحلّقات الانقضاضية، منها ما هو مخصص لاستهداف الجنود المشاة، وأخرى مهيأة لضرب الآليات الثقيلة مثل الدبابات والجرافات، وأهم أنواع هذه الطائرات تلك التي تتمتع ببطارية قادرة على دفع الطائرة لخمسين كلم بسرعة فائقة وهي تحمل على الأقل 7 كلغ. ويمكن لهذه الطائرة أن تدمر أنظمة القبة الحديدية وتعطيل اجهزة الإنذار المبكر.

وبحسب المصادر، هذا التطوير يحتاج إلى خبراء أساسيين ما يجعل المقاومة الإسلامية من كبار اللاعبين في مجال تقنية المسيّرات في العالم، اذ إن الموضوع بحاجة إلى عقول قادرة على تطوير ما يتوفر لديها من تجهيزات لتطويعها في سبيل تحقيق أهدافها، وهو أمر لا تمتلكه جيوش عديدة، والتي تقوم باستيراد ما هو موجود في السوق.

وتابعت: "مما يؤكد نجاح هذا العمل هو الفعالية غير المسبوقة لهذه المحلقات، والتي دفعت العدو إلى عقد جلسات مناقشة لكيفية التعامل معها، بعد اعترافه بتفاجئه بهذه التقنية خاصة وأنها تمكنت من الحاق خسائر غير مسبوقة في صفوفه جعلت منها هاجسًا وكابوسًا مرعبًا لدى أفراد جيش العدو".

