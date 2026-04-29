كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المكتب الإعلامي للرئيس بري: كلام الرئيس عون أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق 

مصادر مطلعة لـ
لبنان

مصادر مطلعة لـ "العهد": حزب الله راكم مخزونًا كبيرًا من الطائرات الانقضاضية الدقيقة

2026-04-29 18:08
واصلت المقاومة في لبنان خلال الأشهر الخمسة عشر التي تلت وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تطوير المسيّرات الانقضاضية، إذ تمّ إدخال تعديلات تقنية على الطائرات لتعمل بواسطة الألياف الضوئية، ما يجعلها غير قابلة للتشويش أو تعقب إشاراتها بهدف اعتراضها أو إسقاطها، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لموقع "العهد" الاخباري.

وقالت المصادر مطلعة لموقع "العهد" الاخباري إن حزب الله يمتلك أنواعًا متعددة من المحلّقات الانقضاضية، منها ما هو مخصص لاستهداف الجنود المشاة، وأخرى مهيأة لضرب الآليات الثقيلة مثل الدبابات والجرافات، وأهم أنواع هذه الطائرات تلك التي تتمتع ببطارية قادرة على دفع الطائرة لخمسين كلم بسرعة فائقة وهي تحمل على الأقل 7 كلغ. ويمكن لهذه الطائرة أن تدمر أنظمة القبة الحديدية وتعطيل اجهزة الإنذار المبكر.

وبحسب المصادر، هذا التطوير يحتاج إلى خبراء أساسيين ما يجعل المقاومة الإسلامية من كبار اللاعبين في مجال تقنية المسيّرات في العالم، اذ إن الموضوع بحاجة إلى عقول قادرة على تطوير ما يتوفر لديها من تجهيزات لتطويعها في سبيل تحقيق أهدافها، وهو أمر لا تمتلكه جيوش عديدة، والتي تقوم باستيراد ما هو موجود في السوق.

وتابعت: "مما يؤكد نجاح هذا العمل هو الفعالية غير المسبوقة لهذه المحلقات، والتي دفعت العدو إلى عقد جلسات مناقشة لكيفية التعامل معها، بعد اعترافه بتفاجئه بهذه التقنية خاصة وأنها تمكنت من الحاق خسائر غير مسبوقة في صفوفه جعلت منها هاجسًا وكابوسًا مرعبًا لدى أفراد جيش العدو".

المقاومة الإسلامية حزب الله العصف المأكول
المكتب الإعلامي للرئيس بري: كلام الرئيس عون أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق 
مصادر مطلعة لـ
مصادر مطلعة لـ "العهد": حزب الله راكم مخزونًا كبيرًا من الطائرات الانقضاضية الدقيقة
الإعلام الحربي ينشر: صباح الخير يا جنوب
بلدية جبشيت: جرائم العدو ستزيد أهلنا ثباتًا بوجه العدوان ولن تثنينا عن الوقوف بجانبهم
مصادر مطلعة لـ
مصادر مطلعة لـ "العهد": حزب الله راكم مخزونًا كبيرًا من الطائرات الانقضاضية الدقيقة
انتقادات حادّة من جيش الاحتلال: لا نقاتل في لبنان بل نتعرّض لنيران حزب الله 
