الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 29-04-2026
🎧 إستمع للمقال
لبنان

2026-04-30 00:43
59

 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 29/04/2026، 5 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- الساعة 17:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبابتيّ ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

2- الساعة 18:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

3- الساعة 18:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبابتي ميركافا قرب ساحة بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

4- الساعة 18:45 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابة ميركافا قرب بلدة بيت ليف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

5- الساعة 19:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحققوا إصابة مؤكّدة.


إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.


 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان منذ ساعة
الموسوي: كلام رئيس الجمهورية يشكّل التباسًا شديدًا وخلطًا للأمور ويجب استدراكه فورًا
لبنان منذ 4 ساعات
وحدة نقابات وعمال حزب الله: لبنان للبنانيين جميعًا وليس لأعدائنا الصهاينة والأميركيين
لبنان منذ 5 ساعات
الإعلام الحربي ينشر: في أسوأ وضع - במצב הגרוע ביותר
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 29-04-2026
لبنان منذ ساعة
محلّقات انقضاضية تغيّر المعادلة: كيف أربك حزب الله منظومات
مقالات منذ 4 ساعات
الإعلام الحربي ينشر: في أسوأ وضع - במצב הגרוע ביותר
لبنان منذ 7 ساعات
مصادر مطلعة لـ
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة