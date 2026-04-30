كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حركة المجاهدين: الاعتداء على أسطول الصمود قرصنة دولية وانتهاك صارخ للقانون الدولي
حركة المجاهدين: الاعتداء على أسطول الصمود قرصنة دولية وانتهاك صارخ للقانون الدولي

2026-04-30 03:50
أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة الاعتداء الصهيوني الذي استهدف سفن “أسطول الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، مؤكدة  أن ما جرى يمثل قرصنة دولية وخرقاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية” أمام أنظار العالم وبدعم  ومباركة أميركية

وقالت الحركة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إنها تحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في الأسطول، الذين خاطروا بحياتهم استجابة بالضمير الإنساني الحي، مؤكدة أن هؤلاء المتضامنين يتحركون وفق قيم إنسانية وأخلاقية في مواجهة ما يتعرض له سكان قطاع غزة من حصار ومعاناة.

وأضاف البيان أن هذا الاعتداء “يكشف الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني وعدوانيته”، مشيراً إلى أن استهدافه لا يقتصر على الشعب الفلسطيني فقط، بل يشمل كل من يقف إلى جانب القيم الإنسانية حول العالم زيؤكد أن هذا الكيان تهديد للإنسانية جمعاء.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى إنهاء حالة الصمت والعجز، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سلامة المتضامنين المشاركين في الأسطول، والذين تحركوا لنصرة الشعب الفلسطيني في ظل فشل المؤسسات الدولية في القيام بدورها.

كما ناشدت الحركة في ختام بيانها أحرار العالم والأمة إلى اتخاذ مواقف قوية وفاعلة دعماً لأسطول الصمود، واستمرار تنظيم الفعاليات والقوافل الإنسانية المساندة لقطاع غزة، الذي يعاني من حصار وتجويع وعدوان مستمر.

غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي أسطول الصمود
فلسطين منذ ساعة
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعترض سفن مساعدات لأسطول الصمود متجة إلى غزة
فلسطين منذ 5 ساعات
شهيد برصاص الاحتلال في سلواد ومداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
شهيد برصاص الاحتلال في سلواد ومداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 16 ساعة
العدوان الصهيوني على غزة: غارات وقصف مدفعي على القطاع 
العدوان الصهيوني على غزة: غارات وقصف مدفعي على القطاع 
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
فلسطين منذ ساعة
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعترض سفن مساعدات لأسطول الصمود متجة إلى غزة
فلسطين منذ 5 ساعات
تقدير
تقدير "اسرائيلي":محلّقات حزب الله لا حلّ لها وهدم المنازل مخاطرة لمقاتلينا
عين على العدو منذ 16 ساعة
أسطول الصمود يصل إلى المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه لكسر حصار غزة
أسطول الصمود يصل إلى المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه لكسر حصار غزة
عربي ودولي منذ 17 ساعة
