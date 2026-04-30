كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا
2026-04-30 04:01
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا.

وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”، أمس الأربعاء 29 نيسان/أبريل، إن “الولايات المتحدة تدرس التقليص المحتمل للقوات في ألمانيا، وسيتخذ القرار خلال فترة قصيرة”.

يذكر أن عدد القوات الأميركية في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 38 ألف عسكري، وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن ترامب يرغب في سحب هذه القوات من ألمانيا أو تقليص عددها منذ توليه منصب الرئاسة.

وفي الفترة الأخيرة انتقد الرئيس الأميركي موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاه  الحرب على إيران، حيث رفضت ألمانيا المشاركة في العدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية

المانيا دونالد ترامب الجيش الامريكي
