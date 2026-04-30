اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس (30 نيسان/ أبريل 2026)، على الصمود الإيراني الأسطوري على المستويات المتعددة الشعبية والسياسية والعسكرية، وكيف أن استمرار الصمود مع كل الأساليب الحربية والأمنية التي يقيمها العدو أثبت مجددًا تمسك الشعب الإيراني بنظامه وحكومته وهذا يعد الهزيمة الأكبر للعدوان الأميركي.

المقامرة الأخيرة

بداية، كتبت صحيفة مردم سالاري: "في غضون أيام قليلة، سندخل الشهر الثاني من العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. لو كنا قد حذرنا ترامب قبل تحليق الطائرات المقاتلة الأمريكية الصهيونية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست فنزويلا ولن تستسلم بالحرب، لقال إنه يريد أن يلعب ورقته الأخيرة ضد إيران. نعم، لقد شوّه المشهد السياسي وجعله أشبه بطاولة قمار وقاعة كازينو، وهو لا يدرك أن سياسة أي سياسي تشمل حكمه لشعبه، وسياسته الخارجية تجاه العالم، وسياسته الداخلية تجاه الأحزاب المحلية في بلاده.

أما بالنسبة لترامب، الذي دخل البيت الأبيض عبر جماعات الضغط الصهيونية التابعة للموساد وإبستين، فلا يُفهم منه إلا سلوك المقامرة، وهو سلوك غير منطقي ولا أساس له، إذ يريد كل شيء لنفسه. نتيجة انعدام الثقة في الحكم، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية، والانسحاب الأحادي من المعاهدات الدولية، واختطاف السياسيين من داخل البلاد، واغتيال مسؤولين من دول أخرى، هي اللجوء إلى عمليات إطلاق نار مفتعلة ومخطط لها مسبقًا لتحييد عارك وعدم فعاليتك في العالم السياسي والدولي، حتى تتمكن من الادعاء بأنك ما زلت فعالًا ويمكن القضاء عليك [...] ينبغي لترامب أن يعلم أن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى على أدنى مستوى سياسي في البلاد، توجد مجالس قروية ومجالس محلية ومجالس مدن يشارك فيها جميع المواطنين. بل إن قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُنتخب من قبل مجلس الخبراء، وهم أيضًا فقهاء منتخبون من الشعب.

لذا، فإن بنية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتمد أكثر من أي جهة أخرى على الشعب الذي خرج إلى الشوارع لما يقارب الشهرين. لكن ترامب لم يعد يملك أي أوراق رابحة في هذه المقامرة. فقد ترامب نفوذه الذي كان يهدد به إيران ودولًا أخرى بالحرب، كما فقد ورقة الهيمنة الأمريكية التي كانت تُرهب الدول بإرسال السفن والفرقاطات في هذه المقامرة.

لم يعد لدى ترامب أي ورقة رابحة مع الديمقراطيين، الذين غطوا لسنوات طويلة قبضة أمريكا الحديدية بقفازات مخملية، لأن الديمقراطيين، بتظاهرهم بأنهم مفاوضون محبون للسلام، استعمروا دولًا لسنوات وما زالوا يصورون قوة أمريكا على أنها متعالية. كما أنه لا يملك أي ورقة رابحة في مواجهة خصمه التقليدي والطويل الأمد، الكتلة الشرقية، لأن الجيش الأمريكي تلقى صفعة قوية من إيران، التي لم تكن تملك القدرة على سرقة 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهُزمت في معركة أصفهان، ولم تتمكن من تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية. فعندما تطالب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار، فهذا يعني أنها تقبل بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم الصواريخ، وهو ما تعتبره كافيًا. ولم تتمكن من تفكيك إيران، بل ولم تستطع حتى تدمير البحرية الإيرانية، لأنه لو تمكنت من تدميرها، لما طالبت بفتح مضيق هرمز من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني.

لم يعد لدى ترامب أي ورقة رابحة في مواجهة الجيش الأمريكي؛ والدليل على ذلك استقالة قادة الجيش الأمريكي، الذين لم ينخدع أي منهم بمغامرته المتهورة. ربما لم يتقبلوا إنجازات ترامب المزعومة، وأدركوا أن في إيران، سُجِّل ما يقارب 31 مليون نسمة للتضحية بأنفسهم دفاعًا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنهم جميعًا يتبعون قائدًا واحدًا، وأمة واحدة، وراية واحدة لله، وأن ترامب قد خسر رهانه الأخير أمام الشعب الإيراني".

الحرب في واشنطن

من جهتها، كتبت صحيفة وطن أمروز: "عاد ترامب ليُعرقل المفاوضات. فمباشرةً بعد المحادثات بين فريقي طهران وواشنطن في إسلام آباد، أمر بفرض حصار بحري على إيران. كان هذا انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ودليلًا واضحًا على عدم رغبته في التوصل إلى اتفاق كان يقوده جيه دي فانس. بعد أيام قليلة، وبينما كان المسؤولون الباكستانيون يخططون لعقد جولة ثانية من المحادثات، وتشير مصادر مطلعة إلى تزايد احتمالية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، أدلى ترامب فجأةً بتصريحات حول مضمون المحادثات تُلمّح إلى تراجع، أو كما وصفها ترامب، استسلام لإيران. وخلافًا لمواقف فانس وأعضاء الفريق الأمريكي الآخرين في محادثات إسلام آباد، قدّم مطالب جديدة.

شكّكت مطالب ترامب المفرطة في طبيعة المحادثات، وإمكانية التوصل إلى اتفاق، وصلاحيته. وبالطبع، لم يتوقف عند هذا الحد. فبينما كان المضيف الباكستاني يحاول عقد الجولة الثانية من المحادثات يوم الثلاثاء 1 أيار\مايو، أعلن ترامب فجأةً أن فانس لن يذهب إلى باكستان. فيما يتعلق بسبب عدم ذهاب فانس إلى باكستان، ادعى أن ذلك كان رأي وقرار فريقه الأمني. بالطبع، بعد دقائق فقط من تصريح ترامب، أكدت مصادر مطلعة في البيت الأبيض لشبكة CNN أن فانس سيحضر محادثات إسلام آباد بالتأكيد. وبعد يوم، أكد ترامب، دون توضيح سبب تغيير موقفه، حضور فانس الجولة الثانية من المحادثات في إسلام آباد.

تتناقض هذه التصرفات والتصريحات من جانب ترامب مع مزاعمه بأنه يفضل التوصل إلى اتفاق على الحرب.

إن الانتهاك الصريح لوقف إطلاق النار مع الحصار البحري الإيراني، وتقديم معلومات غير صحيحة، وتبني مواقف مختلفة ومتناقضة مع مواقف فريق التفاوض الأمريكي في باكستان، فضلاً عن توضيح عدم رغبة الرئيس الأمريكي في حضور فانس للمحادثات، كلها مجتمعة تبعث برسالة واضحة: ترامب لا يسعى إلى اتفاق مع إيران، على الأقل في هذه المرحلة. تتعدد الفرضيات حول أسباب موقفه، لكن إحدى الفرضيات الجديرة بالذكر، والتي قد تكون مفتاحًا لتوضيح خلفية قرارات ترامب بشأن إيران، تتعلق بجيه دي فانس. فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير هام أن المقربين من فانس يعتقدون أن المفاوضات مع إيران كانت تسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والتوصل إلى اتفاق، إلا أن تصريحات ترامب ومزاعمه بشأن المفاوضات ومطالبه المفرطة أدت إلى انحرافها عن مسارها الرئيسي. على أي حال، تتمثل إحدى الفرضيات المهمة الآن في أن ترامب لم يكن راغبًا في وجود فانس في المفاوضات مع إيران لسببين على الأقل.

أولًا، لا يريد ترامب أن يؤدي وجود فانس في المفاوضات إلى توجيهها نحو مسار لا يصب في مصلحته. ربما يعتقد ترامب أن التوصل إلى اتفاق محتمل هو الأولوية القصوى لفانس. في حين أنه استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق بوضع شروط تعجيزية، ولا يعتبر الاتفاق ممكنًا إلا بشرط استسلام إيران.

ثانيًا، فانس هو الممثل الجمهوري في إدارة ترامب. يشعر الجمهوريون الآن بقلق بالغ إزاء تداعيات الحرب الأمريكية على إيران وموقعهم في انتخابات الكونغرس المقبلة. ولهذا السبب، يرغب الجمهوريون بشدة في حل القضية الإيرانية سريعًا. لذا، من وجهة نظرهم، يُعدّ التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإنهاء الحرب، ورقة رابحة لهم في انتخابات الكونغرس. وبالتالي، يُعتبر التوصل إلى اتفاق مع إيران مطلبًا أساسيًا من الجمهوريين لترامب. ويُعدّ وجود فانس في المفاوضات بالغ الأهمية في هذا الصدد. فإلى جانب تأثيره على عملية التفاوض، فإن روايته للمفاوضات مهمة أيضًا لقادة الحزب الجمهوري.

ومن المؤكد أن رواية فانس للمفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران تختلف عما صرّح به ترامب للجمهوريين سابقًا. وسيُتيح وجود نائب الرئيس الأمريكي في المفاوضات مع إيران للجمهوريين إدراك سبب عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومدى التزام ترامب بمصالحهم واتفاقاته معهم. ببساطة، سيُدرك الجمهوريون، من خلال وجود فانس في المفاوضات، مدى تقارب مصالحهم مع مصالح ترامب. تكمن أهمية هذه المسألة في دورها المحوري في تنظيم علاقات الجمهوريين مع ترامب.

وعليه، يعتقد البعض أنه إذا أدرك الجمهوريون إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن ترامب يتجاهل هذا الاتفاق لأسباب أخرى، فمن المرجح أن يُجروا تغييرات في علاقاتهم معه، وأن يحاولوا إقناعه، عبر نفوذهم وسلطتهم، لا سيما في الكونغرس، بالالتزام بمواقفهم بشأن الاتفاق والانتخابات البرلمانية المقبلة. على أي حال، بات من الواضح الآن أن السبب الرئيسي لفشل المفاوضات في هذه المرحلة هو ترامب نفسه".

خطط العدو لإيجاد حالة من عدم الاستقرار

هذا؛ وكتبت صحيفة جوان: "لا تزال الولايات المتحدة تُبقي مشروع زعزعة الأمن الداخلي على أجندتها. وقد دفع فشل حرب رمضان والجمود الذي حلّ بجميع أساليب الضغط في المفاوضات إلى إعطاء الأولوية لخيار زعزعة الأمن الداخلي للبلاد. وفي هذا السياق، قتل مرتزقة معادون، أمس، أحد قادة الشرطة وأصابوا ثلاثة آخرين في هجوم مسلح على دورية شرطة في زاهدان. ووفقًا لمركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان، أطلق مسلحون مجهولون النار على دورية شرطة كانت تقوم بمهمة ضمان أمن المواطنين. وأكدت شرطة سيستان وبلوشستان في بيانها أنه فور وقوع الحادث، تم اتخاذ إجراءات استخباراتية وعملياتية لتحديد هوية مرتكبي الهجوم وملاحقتهم، وأن قوات الأمن تتابع الأمر.

وفي تقرير إخباري آخر، نقلاً عن مصدر مطلع في الحرس الثوري الإيراني في سيستان وبلوشستان، هاجم مسلحون إرهابيون إحدى مركبات الحرس الثوري في بلدة راسك الحدودية جنوب محافظة سيستان وبلوشستان فجر الأربعاء. نفّذ المسلحون هذا الهجوم بهدف إلحاق الضرر، لكنهم واجهوا يقظة ومقاومة قوات الحرس الثوري الإيراني، ما أجبرهم على الفرار من الموقع بهزيمة مُذلّة.

[...] تُشير الأحداث إلى أن خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي، وصولاً إلى حرب أهلية في نهاية المطاف، ضمن إطار الإطاحة بالحكومة، يُعتبر أحد آخر آمال أمريكا. فبعد الفشل الاستراتيجي في تغيير الحكم الإيراني والآثار السلبية للحرب، تُحقق أمريكا إنجازاتٍ عديدة داخل البلاد. ويواجه ترامب أزماتٍ داخلية مُتعددة ناجمة عن استمرار الحرب، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والخلافات السياسية الحادة. ويرى العديد من الخبراء الأمريكيين أن استمرار الحرب بشكلها الحالي لا يصب في مصلحة أمريكا. وذكرت شبكة CNN أنه مع اقتراب الموعد النهائي لقانون صلاحيات الحرب، والمُحدد بستين يومًا في أواخر نيسان\ أبريل، ازداد الضغط على الجمهوريين لتغيير موقفهم. كما يُصرّ الديمقراطيون على خطةٍ للحد من صلاحيات ترامب، ومن المُقرر أن يُقدموها للمرة السادسة الأسبوع المُقبل.



ولذلك، كلما ازداد الضغط والانتقادات المُوجهة لأمريكا، ازداد الشعور بالحذر والحرص على الأمن الداخلي. وتتطلب الحاجة إلى الحفاظ على هذا الأمن في مرحلة ما بعد الحرب إرادةً جماعية، ولا تقتصر على المؤسسات المسؤولة.

تُبذل المؤسسات الأمنية والعسكرية الإيرانية، خلال الحرب وبعدها، جهودًا حثيثة لتعقب واحتواء الخلايا الإرهابية والمعادية للأمن، سواءً المحلية منها أو الأجنبية. كما يواصل الحرس الثوري قصف مقرات الانفصاليين في كردستان العراق بصواريخه وطائراته المسيّرة. في الوقت نفسه، يُسخّر الشعب، بمختلف شرائحه ومؤسساته، طاقاته لمواجهة مخططات العدو لإثارة الاضطرابات، مُستغلًا كل إمكانياته. وقد أحبط الشعب، بتواجده الليلي المتواصل في الشوارع، والذي استمر قرابة شهرين، مخططًا لإثارة أعمال شغب إرهابية. إضافةً إلى ذلك، ساهم الحفاظ على التماسك الوطني وتعزيز التضامن بين مختلف مكونات البلاد، وتجنب النزاعات والصراعات السياسية، في إحباط مشروع خلق حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات الداخلية. في الواقع، أثبت التماسك الوطني، باعتباره مفتاح انتصار البلاد في جميع ميادين الحرب وتجاوز جميع الأزمات، قوته الحقيقية اليوم".



