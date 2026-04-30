أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأخير أشار للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم قبول وخطورة تنفيذ عملية برية في إيران.

وقال أوشاكوف: "لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى العواقب الحتمية والضارة للغاية ليس فقط على إيران وجيرانها، بل على المجتمع الدولي بأكمله، إذا عادت الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى الإجراءات العسكرية. وبالطبع، يبدو خيار العملية البرية على الأراضي الإيرانية غير مقبول وخطيراً للغاية".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي إن موسكو قدمت للولايات المتحدة عدداً من المقترحات لتسوية البرنامج النووي الإيراني، قائلًا: "روسيا مصممة على تقديم كل المساعدة للجهود الدبلوماسية للبحث عن حل سلمي للأزمة، وقدمت عدداً من المقترحات الهادفة إلى تسوية الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني".

