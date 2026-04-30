عربي ودولي

بوتين يحذّر ترامب من عملية برية في إيران ويدعو لحلّ دبلوماسي
عربي ودولي

بوتين يحذّر ترامب من عملية برية في إيران ويدعو لحلّ دبلوماسي

2026-04-30 09:15
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأخير أشار للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم قبول وخطورة تنفيذ عملية برية في إيران.

وقال أوشاكوف: "لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى العواقب الحتمية والضارة للغاية ليس فقط على إيران وجيرانها، بل على المجتمع الدولي بأكمله، إذا عادت الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى الإجراءات العسكرية. وبالطبع، يبدو خيار العملية البرية على الأراضي الإيرانية غير مقبول وخطيراً للغاية".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي إن موسكو قدمت للولايات المتحدة عدداً من المقترحات لتسوية البرنامج النووي الإيراني، قائلًا: "روسيا مصممة على تقديم كل المساعدة للجهود الدبلوماسية للبحث عن حل سلمي للأزمة، وقدمت عدداً من المقترحات الهادفة إلى تسوية الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني".

دونالد ترامب فلاديمير بوتين
عربي ودولي منذ ساعة
الاحتلال يعتدي على
الاحتلال يعتدي على "أسطول الصمود العالمي" قرب اليونان
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا
الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا
عربي ودولي منذ 7 ساعات
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2022
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2022
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
إيران منذ 36 دقيقة
مفاوضات واشنطن في الدستور: لا شرعية لما يُوقَّع.. ولا لمن يوقِّع
مفاوضات واشنطن في الدستور: لا شرعية لما يُوقَّع.. ولا لمن يوقِّع
مقالات مختارة منذ ساعة
بوتين يحذّر ترامب من عملية برية في إيران ويدعو لحلّ دبلوماسي
بوتين يحذّر ترامب من عملية برية في إيران ويدعو لحلّ دبلوماسي
عربي ودولي منذ ساعة
الصحف الإيرانية: الصمود الإيراني يُفشل رهانات العدوان الأميركي
الصحف الإيرانية: الصمود الإيراني يُفشل رهانات العدوان الأميركي
إيران منذ ساعتين
