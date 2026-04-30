كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
إيران

قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر

2026-04-30 10:34
علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "منح طهران 3 أيام قبل ضرب منشآتها النفطية".

وكتب قاليباف منشورًا جديدًا له على حسابه في منصة "إكس" أمس الأربعاء، قائلًا: "بعد 3 أيام، لم ينفجر أي بئر. يمكن تمديد المدة إلى 30 يومًا إضافيًا، ومتابعة الآبار لحظةً بلحظة هنا".

وذكر قاليباف أن "هذا النوع من النصائح العبثية هو ما تتلقاه الإدارة الأمريكية من أشخاص مثل بيسنت، الذين يروجون أيضًا لنظرية الحصار وقد دفعوا أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارًا".

وقال رئيس البرلمان الإيراني: "المحطة التالية: 140 دولارًا. المشكلة ليست في النظرية، بل في طريقة التفكير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق عن الحرب مع إيران وتطوراتها، أن إيران لديها نحو 3 أيام قبل أن تنفجر بنيتها التحتية النفطية، مشددًا على استمرار فرض الحصار البحري على إيران إلى أن يوافق النظام على اتفاقٍ يعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

بدوره، كان وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أكد لمراتٍ عدة أن ترامب أمر بتشديد وتصعيد حملة "الغضب الاقتصادي" حسب وصفه ضد إيران، والتي تُرجمت عبر حزم عقوبات فرضت مؤخرًا على طهران.

دونالد ترامب محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
