علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "منح طهران 3 أيام قبل ضرب منشآتها النفطية".

وكتب قاليباف منشورًا جديدًا له على حسابه في منصة "إكس" أمس الأربعاء، قائلًا: "بعد 3 أيام، لم ينفجر أي بئر. يمكن تمديد المدة إلى 30 يومًا إضافيًا، ومتابعة الآبار لحظةً بلحظة هنا".

وذكر قاليباف أن "هذا النوع من النصائح العبثية هو ما تتلقاه الإدارة الأمريكية من أشخاص مثل بيسنت، الذين يروجون أيضًا لنظرية الحصار وقد دفعوا أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارًا".

وقال رئيس البرلمان الإيراني: "المحطة التالية: 140 دولارًا. المشكلة ليست في النظرية، بل في طريقة التفكير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق عن الحرب مع إيران وتطوراتها، أن إيران لديها نحو 3 أيام قبل أن تنفجر بنيتها التحتية النفطية، مشددًا على استمرار فرض الحصار البحري على إيران إلى أن يوافق النظام على اتفاقٍ يعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

بدوره، كان وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أكد لمراتٍ عدة أن ترامب أمر بتشديد وتصعيد حملة "الغضب الاقتصادي" حسب وصفه ضد إيران، والتي تُرجمت عبر حزم عقوبات فرضت مؤخرًا على طهران.

