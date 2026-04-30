الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الرئيس بري: لإلزام "إسرائيل" وقف عدوانها فورًا قبل أي شيء آخر

عربي ودولي

الشيخ عيسى قاسم: نقل صلاحيات الجنسية في البحرين إجراء غير دستوري
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الشيخ عيسى قاسم: نقل صلاحيات الجنسية في البحرين إجراء غير دستوري

2026-04-30 11:38
90

أكد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، أمس الأربعاء (29 نيسان/ أبريل 2026)؛ أنّ ما يُراد في البحرين من إلغاء الجنسية لعدد من المواطنين يمثل إجراءً مخالفًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن طرح نقل حق الجنسية من كونه شأنًا حقوقيًا إلى كونه من شؤون السيادة يُعد التفافًا غير دستوري ولا قانوني.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 

أُرِيدَ في البحرين إلغاء الجنسيّة لعدد من المواطنين المحترمين، ولأنّ ذلك مخالف للدستور والقانون قيل بنقل حقّ الجنسيّة من كونه شأناً حقوقيّاً إلى كونه من شؤون السيادة، والتصرف فيه قائم على المصلحة السياسيّة. 

ولأنّ هذا النقل غيرُ دستوري ولا قانوني، وهو فرار من الدستور والقانون، وفرار قبل ذلك من الحقّ الشرعي، فكما نشأ غير شرعي يبقى غير شرعي لا مصحِّح له، ومحكوماً للحقّ الشرعي والدستور والقانون. 

والشريعة الإلهيّة لا مُغيِّر لها، ومن ناحية وضعيّة فإنّ الحكم للدستور والقانون المتفرّع عليه، لا للتقديرات الشخصيّة الآنيّة العابرة. 

الشيخ عيسى أحمد قاسم 
11 ذو القعدة 1447هـ 
29 أبريل 2026مـ

الكلمات المفتاحية
البحرين جمعية الوفاق البحرينية الشيخ عيسى قاسم
إقرأ المزيد
المزيد
عربي ودولي منذ ساعة
بوتين يحذّر ترامب من عملية برية في إيران ويدعو لحلّ دبلوماسي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الاحتلال يعتدي على
عربي ودولي منذ 5 ساعات
الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الشيخ عيسى قاسم: نقل صلاحيات الجنسية في البحرين إجراء غير دستوري
عربي ودولي منذ ساعة
النظام البحريني يسلب جنسية 69 مواطنًا ويمنحهم 4 أيام لمغادرة البلاد
عربي ودولي منذ 23 ساعة
بسبب الحرب على إيران.. اعتقالات واسعة في البحرين ومحاكمات تصل إلى الإعدام
عربي ودولي منذ يومين
بعد 35 يومًا من الاعتقال.. اختفاء قسري لخمسة مواطنين يثير القلق في البحرين
عربي ودولي منذ أسبوع
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة