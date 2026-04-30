كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول

الرئيس بري: لإلزام "إسرائيل" وقف عدوانها فورًا قبل أي شيء آخر

2026-04-30 12:08
لمناسبة الأول من أيار عيد العمال، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان له "في يوم العمال العالمي، كلّ التضامن والمواساة مع عمّال لبنان، وأصحاب العمل، وأصحاب المهن الحرة، والمزارعين والفلاحين، والمسعفين، والطواقم الطبية والتمريضية، والإعلاميين في البقاع والضاحية الجنوبية ولا سيّما الصامدين منهم في الجنوب وأولئك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق جراء العدوانية "الإسرائيلية" التي حوّلت وما تزال تحوّل بأسلحتها وذخائرها المحرمة دوليا، مصادر رزقهم وحقولهم ومنازلهم ومصانعهم إلى أرض محروقة في سابقة لم تشهد الانسانية مثيلًا لها".

وأضاف الرئيس بري: "تحية وإعتزاز وتقدير للعمال الشهداء ولكل الشهداء الذين رسموا بدمهم خطا أحمرا في مواجهة خط الاحتلال الأصفر مؤكدين أن الأرض هي كرامتنا وعرضنا وحقنا الذي يعلو ولا يعلى عليه مهما غلت التضحيات".

وأشار الرئيس بري الى أن "الأول من أيار هذا العام بكل ما يحمله من ألم ووجع، يجب أن يكون دعوة وطنية مفتوحة للدولة بكل سلطاتها، وللمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والعدلية للتحرك لإلزام "إسرائيل" وقف عدوانها فورًا قبل اي شيء آخر، والإسراع لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية  حول الجرائم الذي تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" تنفيذها وتوثيقها بالصوت والصورة على نحو ممنهج بحق العمال وأماكن عملهم ولاسيما المزارعين منهم في المناطق الحدودية الجنوبية وجنوب نهر الليطاني".

وختم الرئيس بري المجد للعمال والرحمة للعمال الشهداء وكل الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.

إقرأ المزيد
المزيد
لبنان منذ ساعة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 29-04-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 29-04-2026
لبنان منذ 12 ساعة
الموسوي: كلام رئيس الجمهورية يشكّل التباسًا شديدًا وخلطًا للأمور ويجب استدراكه فورًا
الموسوي: كلام رئيس الجمهورية يشكّل التباسًا شديدًا وخلطًا للأمور ويجب استدراكه فورًا
لبنان منذ 15 ساعة
وحدة نقابات وعمال حزب الله: لبنان للبنانيين جميعًا وليس لأعدائنا الصهاينة والأميركيين
وحدة نقابات وعمال حزب الله: لبنان للبنانيين جميعًا وليس لأعدائنا الصهاينة والأميركيين
لبنان منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
لبنان منذ ساعة
واشنطن تحرض رئيس الجمهورية على رئيس المجلس وحزب الله: بري ينفض يده من استراتيجية عون
واشنطن تحرض رئيس الجمهورية على رئيس المجلس وحزب الله: بري ينفض يده من استراتيجية عون
مقالات مختارة منذ 5 ساعات
وحدة نقابات وعمال حزب الله: لبنان للبنانيين جميعًا وليس لأعدائنا الصهاينة والأميركيين
وحدة نقابات وعمال حزب الله: لبنان للبنانيين جميعًا وليس لأعدائنا الصهاينة والأميركيين
لبنان منذ 17 ساعة
المكتب الإعلامي للرئيس بري: كلام الرئيس عون أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق 
المكتب الإعلامي للرئيس بري: كلام الرئيس عون أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق 
لبنان منذ 18 ساعة
