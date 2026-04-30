شدد حرس الثورة الإسلامية في إيران على أن أمن منطقة الخليج لا يتحقق إلا عبر التعاون الإقليمي بين دولها، لافتًا إلى أن "هذا الممر المائي الحيوي هو شريان الحياة الاقتصادية والطاقة والاتصال في المنطقة".

وأكد الحرس الثوري في رسالة وجهها اليوم الخميس 30 نيسان/أبريل 2026 بمناسبة "اليوم الوطني للخليج الفارسي"، أن "الخليج الفارسي" ليس مجرد تسمية جغرافية، بل سند تاريخي وحضاري يثبت حضور الأمة الإيرانية ودورها في هذه المنطقة عبر القرون".

ورأى الحرس الثوري أن المنطقة تقف اليوم عند منعطف تاريخي تحت تأثير الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" وسياسات الهيمنة، مشددًا على أن أمن الخليج لا يتحقق إلا عبر التعاون الإقليمي بين دوله، ومن دون تدخل القوى الأجنبية والاستكبارية.

وأكد الحرس الثوري في رسالته أن استراتيجية إيران تقوم على الأمن الجماعي، والتنمية المشتركة، واحترام السيادة، والتوازن الإقليمي المستدام.

وإذ حمل الحرس الثوري الولايات المتحدة و"إسرائيل" مسؤولية تهديد الأمن الإقليمي وتعطيل مسار التعاون القائم على الثقة والأخوّة، أكد أن إيران، بقدراتها الوطنية وقواتها المسلحة، ستبقى ركيزة موثوقة في حفظ الأمن والاستقرار والتقدم في المنطقة.

وأعلن أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري ماضية في تعزيز قدراتها للإدارة والسيطرة على مضيق هرمز وصون الحقوق السيادية لإيران، مؤكدًا أن الخليج يجب أن يكون رمزًا لتعايش الشعوب ومجالًا لتحقيق الأمن والازدهار للجميع.

ودعا حرس الثورة الإسلامية إلى تحويل الخليج إلى بؤرة تعاون في مجالات المعرفة والتجارة والسلام المستدام بدلًا من الصراع.

وأكد أن خروج القوات الأميركية والقوى الأجنبية من المنطقة بات أفقًا قريبًا، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو الاستقرار والاقتدار والتقدم.

الكلمات المفتاحية