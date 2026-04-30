إيران

قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبًا عن سلاح يرعب العدو
إيران

قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبًا عن سلاح يرعب العدو

2026-04-30 14:45
أعلن قائد القوات البحرية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد بحري شهرام إيراني أن القوات البحرية ستعرض في الأيام القريبة بإذن الله، قدرات عسكرية في مجال البحر، مشيرًا إلى الكشف عن سلاح سيرعب العدو كثيرًا و"هو بالقرب منه".

وأضاف العميد بحري إيراني في حوار تلفزيوني اليوم الخميس 30 نيسان/أبريل 2026: "إن العدو وتعويلًا منه على الفرقاطات المزودة بالمدفعية واستخدام الوحدات البحرية ومنصات الصواريخ، كان يظن أنه قادر في ظل الاعتماد على قواعده في المنطقة، على بلوغ أهدافه خلال فترة وجيزة وحتى خلال أيام أو أسبوع واحد".

ورأى أن هذه التقديرات تحولت اليوم الى "نكتة عسكرية" للتندر في الجامعات العسكرية بالعالم.

ولفت العميد بحري إيراني إلى أن الأعداء واجهوا دفاعًا رصينًا، وقال: "وكما قال قائدنا الشهيد، كانت صفعة رنانة توجه لأقوى جيش في العالم".

وحيا ذكرى الشهيد العميد بحري تنكسيري، مؤكدًا "أن الخليج الفارسي ليس مجرد اسم، بل إن كل قطرة من مياهه، وكأنها تحولت إلى صواريخ تنهال على العدو".

قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبًا عن سلاح يرعب العدو
قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبًا عن سلاح يرعب العدو
إيران منذ 20 دقيقة
حرس الثورة الإسلامية: أمن الخليج لا يتحقق إلا عبر التعاون الإقليمي بين دوله
حرس الثورة الإسلامية: أمن الخليج لا يتحقق إلا عبر التعاون الإقليمي بين دوله
إيران منذ 51 دقيقة
السيد مجبتى الخامنئي: إيران ستمنع استغلال الأعداء للممر المائي في هرمز 
السيد مجبتى الخامنئي: إيران ستمنع استغلال الأعداء للممر المائي في هرمز 
إيران منذ ساعة
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبًا عن سلاح يرعب العدو
قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبًا عن سلاح يرعب العدو
إيران منذ 20 دقيقة
حرس الثورة الإسلامية: أمن الخليج لا يتحقق إلا عبر التعاون الإقليمي بين دوله
حرس الثورة الإسلامية: أمن الخليج لا يتحقق إلا عبر التعاون الإقليمي بين دوله
إيران منذ 51 دقيقة
السيد مجبتى الخامنئي: إيران ستمنع استغلال الأعداء للممر المائي في هرمز 
السيد مجبتى الخامنئي: إيران ستمنع استغلال الأعداء للممر المائي في هرمز 
إيران منذ ساعة
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
قاليباف يسخر من تهديدات ترامب: بعد ثلاثة أيام.. لم ينفجر أي بئر
إيران منذ 4 ساعات
